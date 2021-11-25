Olay, geçen cumartesi Ümraniye Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre dört yol kesişiminde iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri önce kaldırımdaki yayaya çarptı, daha sonra da dükkana girdi.

Kazayı gören çevredekiler polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan dükkandaki bir kişi ve yaya ambulansla hastaneye kaldırıldı.