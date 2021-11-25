Olay, Cemaliye Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Süleymanpaşa ilçesinde çalınan otomobil için polis ekipleri hareket geçti. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın Omurtak Caddesi’nde olduğunu belirledi.

Polisleri fark eden şüpheliler kaçınca polis ekipleri peşlerine düştü. Akıncılar Caddesi’nde polis memurlarından biri araçtan inerek, otomobilin önünü kesti ve otomobildeki C.B. ve M.K.'yi araçtan indirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Şüpheliler gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ekmek bıçağı, 1 tornavida, 1 çalıntı oto teybi, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

1 haftada 1'i kamyon 5 araç çaldılar

Yapılan sorgulamada, şüphelilerin 1 haftada 1'i kamyon 5 araç çaldığı belirlendi. Şüphelilerden C.B.'nin 39 suç kaydığı olduğu ve 2 ayrı suçtan da arandığı tespit edildi.

Şüphelilerin sorgusu sürüyor.