12 ülke katil İsrail'e karşı harekete geçti: Ortak yaptırım kararı

Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ve İngiltere Dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu.

Açıklamada, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemleriyle iki devletli çözümü baltalayan adımlar attığı belirtilirken, durumun her geçen gün daha da kötü hale geldiği kaydedildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sebep olduğu şiddet olaylarına işaret edilen açıklamada, iki devletli çözüm fikrinin korunması gerektiği vurgulandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband da İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarından İngiltere'ye gelen malların ithalatının yasaklanacağını açıkladı.

Kendisinin de bir Yahudi olduğunu ve Tel Aviv'de yaşadığı çocukluk günlerini özlemle andığını kaydeden Miliband, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra kendisini savunma hakkını kullandığını savundu.

İran'ın İsrail'i ve Yahudileri tehdit etmeyi sürdürdüğünü öne süren Miliband, İranlı kurum ve kişiler ile İran'ın etkisindeki gruplara yaptırımlar uygulandığını kaydetti.

Miliband, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini savunarak, İran'ın nükleer konusundaki ihlallerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarının altını çizdi.

İran ve Hizbullah'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayan Miliband, "Bu tehditlerle mücadele, İsrail'le ortak ulusal güvenlik sorunlarımızdır. Bunlarla mücadelede işbirliğini sürdüreceğiz." dedi.

Miliband, İngiltere'de ve dünyada Yahudilerin korku içinde olduğunu, çocukların okullara korku içinde gittiğini savunarak, "Yahudi olmakla gurur duyuyorum. İsrail'e desteğim sarsılmazdır ancak bu durum, Filistin Devleti'ne desteğimle çelişmiyor." diye konuştu.

İki devletli çözümün hem Filistinliler hem de İsrailliler için tek yol olduğunun altını çizen Miliband, Gazze'de yaşananların ise "dünyanın ve İngiltere'nin vicdanından silinmeyecek bir leke" olduğunu söyledi.

Miliband, İsrail'in Batı Şeria'daki eylemlerinin "Filistin Devleti" fikrini yok etmeyi hedeflediğini de vurgulayarak, "İşçi Partisi hükümetinin tarihi bir adım atarak Filistin Devleti'ni tanımasından gurur duyuyoruz ancak İşçi Partisi yaşananlar karşısında hala yeterli adımları atmadı." ifadelerini kullandı.

"İngiltere yaptırımlarının tüm gücüyle karşı karşıya kalacaksınız"

Yaşananları kınamak dışında somut adımlar atacaklarını da kaydeden Miliband, bugün 770 bin İsraillinin işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen yasa dışı yerleşim yerlerinde yaşadığını kaydetti.

İsrail devletinin ve Filistin topraklarını gasbetmek isteyen İsraillilerin saldırıları sonucunda yaklaşık 4 bin Filistinlinin kısa sürede yerlerinden edildiğini anlatan Miliband, İngiltere'nin uzun süredir işgal altındaki Filistin topraklarına inşa edilen yasa dışı yerleşim yerlerini kınadığını ancak bu işgalin yasa dışılığını tamamen sorgulamadığını da vurguladı.

Miliband, şunları kaydetti:

"Bugün, İngiltere hükümetinin resmi görüşünün, İsrail'in (Filistin topraklarındaki) işgalinin, kontrolü kalıcı hale getirmesi, egemenliğini kalıcı olarak genişletme niyeti taşıması ve yasa dışı yerleşimler yoluyla izlediği yayılmacı politika nedeniyle hukuka aykırı olduğu yönünde olduğunu açıklıyorum. Hükümet, işgalin hukuka aykırı olmasının işgal altındaki topraklarla kurmayı tercih ettiğimiz ekonomik ilişkilerde de karşılık bulması gerektiğine inanmaktadır. İngiliz halkının, iş yerlerimiz ve süpermarketlerimizde yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri kabul ederek işgali desteklememizi istediğine inanmıyorum. Bu nedenle bugün, işgal altındaki topraklardaki yasa dışı yerleşimlerden gelen malların ithalatını yasaklayacağımızı açıklıyorum."

Miliband, kapsamlı bir yaptırım rejimi ortaya koyacaklarını da belirterek, "Yerleşimlerin genişletilmesine yönelik inşaat, altyapı, finansman veya gayrimenkul gibi hizmetler sağlayan belirli şirketler ve kişilere karşı da harekete geçeceğiz. Bu nedenle yasa dışı yerleşimleri finanse eden veya bunların kurulmasını ya da genişlemesini kolaylaştıranlara şunu söylüyorum: İngiltere yaptırımlarının tüm gücüyle karşı karşıya kalacaksınız." ifadelerini kullandı.

Gasbedilen Filistin topraklarında inşa edilecek yerleşim yerlerinin yasa dışı olduğunu yineleyen Miliband, bu yerlerin tanıtımının İngiltere'de teşvik edilmemesi gerektiğini söyledi.

Bloomberg: İngiliz diplomatlar ABD'ye "sembolik" olduğunu söyledi

Bloomberg'in haberinde, bu yaptırımların ABD-İngiltere ilişkilerine etkilerine dikkat çekilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"İngiliz yetkililer, yaptırım duyurusunun (İngiltere Başbakanı Andy) Burnham'ın ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerinde gerilemeye yol açabileceğinden endişe duyuyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Trump yönetiminin tepkisini yumuşatmak adına İngiliz diplomatlar yaptıkları özel görüşmelerde, ABD'ye bu yaptırımlarının büyük oranda 'sembolik' olduğunu ve İngiltere'nin İsrail ile ticari ya da güvenlik alanındaki ilişkilerine somut bir etkisi olmayacağını bildirdi."

Fransa

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim yerleriyle ticarete son vereceklerini belirtti.

Barrot, "Fransa, aynı yönde taahhütlerde bulunan 11 ülkeyle birlikte işgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrailli yerleşim yerleriyle ticarete son verecek." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın "patlama eşiğine" geldiği için böyle bir kararı aldıklarını belirten Barrot, bölgede uluslararası hukukun hiçe sayılarak Filistin topraklarının gasbının devam ettiğini, buradaki aşırıcı İsraillilerin Filistinlilere yönelik şiddet ve terör eylemlerinin arttığını vurguladı.

Barrot, bu durumun Filistinlilerin onuruna ciddi şekilde zarar verdiği ve İsrail'in güvenliğini "ipotek altına aldığı" değerlendirmesinde bulunarak, "Bu (durum) sürekli savaş haline tek alternatif olan iki devletli çözümü tehlikeye atıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail'in güvenliği kesin bir şekilde sağlanmadıkça Orta Doğu'da kalıcı barışın olamayacağını" savunan Barrot, "İsrail makamları yasa dışı sömürgeciliğe ve onu takip eden kabul edilemez şiddete son vermeli. Fransa, ticaretiyle tıpkı İsrailliler gibi Filistinlilerin güvenliğini ve bölgedeki barış ve istikrarı tehdit eden bir durumu destekleyemez. Avrupa da aynı kararlılığı göstermeli." görüşlerini paylaştı.