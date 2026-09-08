Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye yaklaşımının bütün bölgeye etki edeceğini ümit ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiren Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Heybet Halbusi ile Meclis’te bir araya geldi.

Kurtulmuş, Halbusi ile baş başa görüşme gerçekleştirdi, heyetler arası toplantıya başkanlık yaptı.

Görüşmelerin ardından ortak basın toplantısında konuşan Kurtulmuş, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ve heyetini TBMM’de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurtulmuş, iki ülkeyi, bölgeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları teferruatlı bir şekilde ele aldıklarını belirtti.

Türkiye ile Irak arasında son zamanlarda fevkalade olumlu bir ivmenin yakalandığını, bu olumlu sürecin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için bugünkü ziyareti de önemsediklerini vurgulayan Kurtulmuş, “Sayın Halbusi ve arkadaşlarının Türkiye’ye yapmış olduğu bu ziyaret, Türkiye ve Irak arasında yakalanmış bu pozitif gündemin daha da ileriye götürülmesi için fevkalade büyük bir adım teşkil edecektir.” diye konuştu.

Hükümetler arasında var olan olumlu gündemin, her iki ülkenin parlamentolarında da olumlu bir şekilde ilerletileceğini ve Türkiye-Irak parlamentoları olarak yakın iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kurtulmuş, ele alınan konuların takip ve koordinasyonu için her iki ülkenin parlamentolarında başta dostluk grupları olmak üzere oluşturulacak komitelerle bu sürecin takip edilmesini arzuladıklarını kaydetti.

Dünyanın içinden geçtiği sürece işaret eden Kurtulmuş, bu süreçte mevcut sistemin bütün kurumlarıyla, bütün kuruluşlarıyla, bütün kurallarıyla çökmüş vaziyette olduğunu söyledi.

"Bölgede yaşanan sorunlara ‘bölgesel sahiplenme’ ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz"

Yeni dünya düzeninin henüz kurulamadığını da dile getiren Kurtulmuş, başta bölge olmak üzere bütün dünyada yaşanan çatışmaların, gerilimlerin ve istikrarsızlıkların dünyadaki sistemsizlik durumunun bir yansıması olduğunun altını çizdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiç şüphesiz dünyadaki gerilim, çatışma ve istikrarsızlıktan en fazla etkilenen bölgelerin başında da Türkiye ve Irak olarak içinde bulunduğumuz Orta Doğu coğrafyası gelmektedir. Dolayısıyla biz bütün bu bölgede yaşananları çok yakinen takip etmek ve tedbirlerimizi almak mecburiyetindeyiz. Zaten var olan istikrarsızlıklara bir de İsrail’in bölgedeki yayılmacı politikaları ve hemen hemen bölge ülkelerinin tamamına karşı geliştirdiği hasmane tavrı, bölgedeki istikrarsızlaştırıcı politikaları da dikkate alındığında çok daha uyanık, çok daha güçlü ve çok daha fazla iş birliği halinde olmamız gerektiği aşikardır.

Bu çerçevede biz Türkiye olarak bölgede yaşanan sorunlara ‘bölgesel sahiplenme’ ilkesi çerçevesinde yaklaşıyoruz. Yani bu bölgede yaşanan hiçbir sorun Türkiye’nin ihmal edebileceği bir sorun değildir. Herhangi bir dost ülkede yaşanan karışıklık, gerilim ya da çatışma da Türkiye’nin bigane kalabileceği bir konu değildir. Dolayısıyla bu çerçevede Irak’ta yaşananları da yakinen takip ediyoruz.”

Sadece komşu değil, tarih boyunca çok yakın ilişkiye sahip, kardeş, dost, hatta iç içe geçmiş akraba iki ülke olarak Irak’ın geleceğini ve istikrarını fevkalade önemsediklerini belirten Kurtulmuş, Irak hükümetinin, İsrail ve Amerika’nın İran’a başlattığı savaştan sonra ortaya çıkan gerilim ve ihtilafların dışında kalma çabalarını da takdirle karşıladıklarını vurguladı.

Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi’nin heyetinin teşkil edilmesinin de Irak’ın kültürel ve toplumsal zenginliğini göstermesi bakımından önemli olduğunu söyleyen Kurtulmuş, neredeyse Irak’taki bütün grupların; etnik, dini ve mezhebi farklılıklara sahip olarak bugün ağırladıkları heyetin içerisinde yer almasının her türlü takdirin, her türlü övgünün üstünde olduğunu söyledi. Kurtulmuş, “Bu, Irak’ın demokrasiye saygısının ve birlikte yaşama iradesinin de açık bir göstergesidir. Bundan dolayı değerli dostum Sayın Halbusi’yi tebrik ediyor, teşekkür ediyorum.” dedi.

"Kalkınma Yolu Projesi kapsamında destek vereceğimizi teyit ettik"

Türkiye ve Irak'ın da içinde bulunduğu bölgeyle ilgili iki önemli konuya işaret eden Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Kalkınma Yolu Projesi, bağlantısallığın en mükemmel manada sağlanacağı ve önümüzdeki dönemde hem Irak'ın gelişmesini hem bölgenin gelişmesini, kalkınmasını sağlayacak hem de Türkiye'nin gelişmesine katkıda bulunacak çok önemli bir projedir. Bu proje vasıtasıyla Asya ile Avrupa, Irak ve Türkiye üzerinden birbirine bağlanacak, Asya ve Avrupa ekonomileri birbirleriyle entegre hale gelecektir. Onun için Kalkınma Yolu Projesi kapsamında atılacak her türlü adıma sonuna kadar destek vereceğimizi bir kere daha karşılıklı olarak teyit ettik. Bu sürecin hızlanması için neler yapılması gerektiği konusunda da fikirlerimizi paylaşmış olduk.

Şunu temenni ve ümit ediyorum ki Kalkınma Yolu Projesi en kısa süre içerisinde bütün bileşenleriyle birlikte aktif, görünür ve hayata geçirilmiş bir proje, uygulama haline gelsin. Böylece, kazan-kazan prensibi çerçevesinde her iki ülkenin de büyük bir kazanç elde edeceğini düşünüyoruz. Bu sadece maddi kazanç değil, halkların, kültürlerin ve bölgedeki şehirlerin birbirlerine bağlanması anlamına gelecektir ki dağılan parçalarımızın birleşmesi anlamında fevkalade değerli bir projedir."

"Terörsüz Türkiye sürecinin bölgeye tesirlerine şahit olacağız"

Kurtulmuş, ikinci önemli projenin ise "Terörsüz Türkiye" ve "terörsüz bölge" projesiyle ilgili adımlar olduğunu anlatarak, TBMM Genel Kurulu'nda 10 Ağustos'ta 467 milletvekilinin oyuyla "Terörsüz Türkiye" hedefine ilişkin teklifin yasalaştığını anımsattı.

Böylece Türkiye'nin, Cumhuriyet'in ilk asrının yarısını heba ettiği terör meselesini bütünüyle geride bıraktığını belirten Kurtulmuş, PKK’nın, bütün unsurlarıyla birlikte kendisini feshettiğini ve silahlarını teslim etme sürecini başlattığını ifade etti.

Kurtulmuş, bu sürecin bir yansıması olarak Suriye sınırları içerisinde PYD, YPG ve KCK'nın da hızlı bir şekilde yeni Suriye yönetimine entegre olmasını takdirle karşıladıklarını söyledi.

“Türkiye'deki bu 'Terörsüz Türkiye' yaklaşımının bütün bölgeye de etki edeceğini, terörden çok çekmiş olan Iraklı kardeşlerimizin de en kısa zamanda terörden ve silahlı gruplardan kurtulacağını ümit ediyoruz.” diyen Kurtulmuş, çok sayıda örgütün Irak'ın da başına bela olduğu, Irak halkına ne kadar büyük zulmettiğini bildiklerini dile getirdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Şimdi Irak'ın da her yeri ve her tarafı terör örgütlerinden temizlenecek, Irak silahlı milis gruplarından arındırılacak ve inşallah terörsüz bir Irak da inşa edilecektir. Türkiye'deki PKK terörünün sona ermesinin, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin olmasının pratik olarak bütün bölgeye tesirlerine en kısa süre içerisinde şahit olacağız.

Bu çerçevede önümüzdeki aydan itibaren başlanacak olan Irak'taki silahlı grupların, milis grupların silahlarını Irak Merkezi Hükümetine devretmesiyle ilgili hazırlığın da çok önemli olduğunu ifade etmek isterim. Irak'ı yöneten cumhurbaşkanı, başbakan, meclis başkanı ve yüksek yargı başkanı başta olmak üzere Irak'ın bütün unsurlarının da Irak'taki milislerin silahsızlandırılması konusunda ittifak halinde olması Irak için önemli bir kazançtır. Ümit ediyorum, bugün konuştuğumuz ve önümüzdeki ay başlayacağınız Irak'ın silahsızlandırılması projesinin de en kısa zamanda hayata geçirilmesiyle birlikte bütün Irak'ın her yeri, her şehri, her kasabası barış ve esenliğin hakim olduğu bir coğrafya olur. Aynı şekilde PKK ve türevlerinin de silahı bırakmasıyla birlikte sadece Türkiye değil, Suriye'nin her yeri barış türkülerinin söylendiği bir coğrafya olur."

"Dağılan parçalarımızı bir araya getiriyoruz"

Bir asır önce kardeşçe yaşayan coğrafyanın, emperyalistlerin projeleri çerçevesinde paramparça edildiğini kaydeden Kurtulmuş, şimdi “Terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” süreçleriyle dağılan parçaları bir araya getireceklerini vurguladı. Kurtulmuş, “Birleşiyoruz, beraber oluyoruz, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde inşallah hep beraber daha güçlü bir Orta Doğu, daha güçlü bir bölgeyi inşa etme kararlılığıyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, basın toplantısının ardından Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi'ye Genel Kurul salonunu gezdirdi, 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca TBMM'ye atılan bombanın düştüğü alana karanfil bıraktı.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Irak Özel Temsilcisi ve eski Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye-Irak Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) Türk Grubu Başkanı AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, TBMM Katip Üyesi AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten de yer aldı.