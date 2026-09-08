Kraliyetten Harry ve Meghan'a resmi sınır: Sade vatandaş muamelesi görecekler

İngiliz Kraliyet Hanedanı'nın en üst düzey yetkilisi olan Lord Chamberlain tarafından hükümet birimlerine, orduya ve bölgesel temsilcilere iletilen mektupta, Sussex Dükü ve Düşesi'nin Ocak 2020'de resmi temsil görevlerini bıraktığı hatırlatıldı.

Çiftin mevcut statüsünde herhangi bir değişiklik bulunmadığının altı çizilen metinde, yürütecekleri tüm yardım ve sivil toplum faaliyetlerinin kraliyeti bağlamayan şahsi girişimler sayılacağı ifade edildi.

Mektupta ayrıca idari ve resmi tüm yazışmaların saray yerine doğrudan çiftin kendi ofisine yönlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Güvenlik tartışması yeniden masada

İki hafta önce çocuklarıyla birlikte İngiltere'ye dönen ve çocuklarını ülkedeki okullara kaydettiren çift ile saray arasındaki en kritik konuyu güvenlik protokolleri oluşturuyor.

Resmi mektupta, çiftin operasyonel veya asayiş talepleri için doğrudan emniyet birimlerine başvurması gerektiği hatırlatıldı.

İngiltere'den ayrıldıktan sonra vergi mükelleflerince finanse edilen resmi koruma hakları düşürülen Prens Harry'nin, devlet korumasının iadesi için İçişleri Bakanlığı nezdindeki girişimlerini sürdürdüğü bilinirken, ilgili güvenlik komitesinin konuyu görüşmek üzere bu hafta bir araya gelmesi bekleniyor.