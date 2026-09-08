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Dünya
AA 08.09.2026 13:01

Fransa'da Renoir Müzesi'nden tahmini değeri 9 milyon euro olan tablolar çalındı

Fransa'nın güneyindeki Cagnes-sur-Mer kentinde bulunan Renoir Müzesi'nden 9 milyon euro değerinde olduğu tahmin edilen tabloların çalındığı belirtildi.

Fransa'da Renoir Müzesi'nden tahmini değeri 9 milyon euro olan tablolar çalındı

Cagnes-sur-Mer Belediye Başkanı Bryan Masson, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah 2 kişi Renoir Müzesi'ne girerek 4 sanat eserini çaldı" ifadesini kullandı.

Masson, müzenin alarmının yerel saatle 05.48'de çaldığını ve 5 dakika sonra belediyeye bağlı polis ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktararak, kentin güvenlik kameralarıyla tespit edilen 2 kişinin kaçtığını belirtti.

Faillerin polis tarafından aktif olarak arandığını kaydeden Masson, olayla ilgili açılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

Masson, "Renoir Müzesi'ne saldırmak, Cagnes-sur-Mer tarihinin ve mirasının bir bölümüne saldırmaktır." ifadesini kullanarak, ülkedeki müzeleri ve tarihi eserleri korumak adına devasa bir güvenlik projesinin başlatılması gerektiğini vurguladı.

Yerel basındaki haberlere göre, Masson, çalınan tabloların tahmini değerinin 9 milyon euro olduğunu belirterek, hırsızların kaçarken 4 tablodan ikisini geride bıraktığını kaydetti.

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