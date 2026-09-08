Trabzon'da heyelan: 1 evin çatısı yıkıldı, 2 ev tahliye edildi

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Güngör G'ye ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.
Toprak birikintisi ve kaya parçaları, evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit eden ekipler, ahırdaki hayvanları bulundukları yerden çıkardı.
Çevredeki iki ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.
Öte yandan Güngör G. ve kızının sabah erken saatlerde yevmiyeyle fındık toplamak için evden ayrıldıkları öğrenildi.