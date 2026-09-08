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Türkiye
AA 08.09.2026 13:28

Trabzon'da heyelan: 1 evin çatısı yıkıldı, 2 ev tahliye edildi

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Heyelan nedeniyle bir evde hasar oluştu, 2 ev ise tedbir amacıyla boşaltıldı.

Trabzon'da heyelan: 1 evin çatısı yıkıldı, 2 ev tahliye edildi

İlçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi, Güngör G'ye ait iki katlı evin bulunduğu alana sürüklendi.

Toprak birikintisi ve kaya parçaları, evin çatısının bir bölümünü yıkarak içeri doldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığını tespit eden ekipler, ahırdaki hayvanları bulundukları yerden çıkardı.

Çevredeki iki ev ise tedbir amacıyla tahliye edildi.

Öte yandan Güngör G. ve kızının sabah erken saatlerde yevmiyeyle fındık toplamak için evden ayrıldıkları öğrenildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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