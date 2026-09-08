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Ekonomi
AA 08.09.2026 13:47

Bakan Bolat: Kadın girişimcilerimizin geniş pazarlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kadın kooperatiflerinin ve girişimcilerin daha fazla üretmeleri ve geniş pazarlara ulaşmaları amacıyla hükümetin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve işbirliği içerisinde çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Bolat: Kadın girişimcilerimizin geniş pazarlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz

Bakan Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, kadın kooperatiflerinin dijital pazarlara erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlık ve e-ticaret platformları arasında yapılan iş birliğini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ortaya konulan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna işaret eden Bolat, bu kapsamda en önemli hedeflerden birinin, milletin her bir ferdinin üretimden ticarete, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda daha güçlü şekilde yer alması olduğunu belirtti.

Bakan Bolat, kadınların emeğini ve üretim gücünü ekonominin daha güçlü bir parçası haline getiren söz konusu iş birliğini son derece önemsediklerini vurguladı.

Kadın kooperatiflerine e-ticaret desteği
Kadın kooperatiflerine e-ticaret desteği

"Kadınlarımızın emeği büyüdükçe Türkiye büyüyecek"

Bu kapsamda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın koordinasyonuyla, kadınların ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirmeye yönelik yapılan kararlı çalışmaların üretime önemli katkılar sunduğuna dikkati çeken Bolat, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere hükümetimizin tüm kurumlarıyla güçlü koordinasyon ve iş birliği içerisinde, kadın kooperatiflerimizin ve kadın girişimcilerimizin daha fazla üretmesi, daha geniş pazarlara ulaşması ve ticaret hayatında daha güçlü yer alması için çalışmaya devam edeceğiz. Kadınlarımızın emeği büyüdükçe Türkiye büyüyecek, kadınlarımızın üretim gücü, Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik gücüne güç katacak."

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Ömer Bolat E-ticaret Girişimci
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