Trafikte tartıştığı kişinin aracına saldıran sürücüye 380 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazze Caddesi'nde bir sürücünün trafikte tartıştığı kişinin aracına saldırdığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, araca saldıran kişinin H.D. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan sürücüye, "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" fiili kapsamında toplam 380 bin lira para cezası yazıldı.

Hakkında adli işlem başlatılan H.D'nin ehliyetine 60 gün el konuldu, aracı ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.

"Trafikte şiddete ve zorbalığa asla geçit vermeyeceğiz"

Konya Valisi İbrahim Akın da konuyla ilgili NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Trafikte vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiçbir davranışa müsamaha göstermeyeceğiz. Trafikte saldırı girişiminde bulunan şahıs, emniyet birimlerimizin titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak hakkında gerekli adli ve idari işlemler başlatılmıştır. Trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle toplam 380 bin TL idari para cezası uygulanmış, sürücü belgesine el konulmuş ve aracı trafikten menedilmiştir. Trafikte şiddete ve zorbalığa asla geçit vermeyeceğiz."