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Dünya
AA 08.09.2026 12:43

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 4 kişi yaşamını yitirdi.

Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti

Katil Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Ateşkese rağmen İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze'de son 24 saatte 4 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1355 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 516 kişinin yaralandığı, enkaz altından ise 827 kişinin cenazesinin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının ise 73 bin 662'ye, yaralı sayısının 174 bin 627'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor

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