  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.09.2026 12:16

New Mexico Valisi'nden, Trump'ın eyaletin adını "New America" olarak paylaşmasına tepki

ABD'de New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, Başkan Donald Trump'ın eyaletin adının "New America" olarak gösterildiği sosyal medya paylaşımına tepki göstererek, New Mexico'nun isminin tartışmaya açık olmadığını belirtti.

New Mexico Valisi'nden, Trump'ın eyaletin adını "New America" olarak paylaşmasına tepki

New Mexico Valisi Grisham, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın "New Mexico" yerine "New America" yazılı haritayı paylaşmasına tepki gösterdi.

Trump'ın İran'daki savaştan ve artan petrol fiyatlarından dikkati uzaklaştırmaya çalıştığını savunan Grisham, "New Mexico'nun adı tartışmaya açık değil. Bu, ABD kurulmadan önce bile bizim adımızdı." ifadelerini kullandı.

Grisham, ABD'lilerin market alışverişlerinde daha fazla para harcadığını ve sağlık hizmetlerine erişim imkanlarının azaldığını ifade ederek, New Mexico'da Demokratların liderliğinde halka hizmet edildiğini belirtti.

New Mexico Valisi Grisham, "Beyaz Saray haritaların üzerine boyama yaparak zamanını boşa harcarken, New Mexico işini yapmakla meşgul." değerlendirmesinde bulundu.

Eski ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland ise X hesabından yaptığı açıklamada "Her zaman New Mexico'yu New Mexico yapan şeyin arkasında duracağım." ifadesine yer vererek, kampanya etkinliğinde çekilmiş bir video paylaştı.

Videoda, Trump'ın New Mexico'nun adını "New America" olarak değiştirmek istediğini hatırlatan Haaland, bu hamleyi desteklemediğini vurguladı.

Trump, ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Başkan Trump'ın bir diğer sosyal medya paylaşımında ise Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgelerin "ABD toprağı" olarak gösterildiği bir harita yer almıştı.

ETİKETLER
Meksika Donald Trump ABD
Sıradaki Haber
Fransa'da aşırı sağcı milletvekilinin başörtüsünü tahkir eden paylaşımına suç duyurusu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:28
Gönüllülük çalışmaları "İyilik Var" ile dijital ortama taşınacak
12:13
Bakan Tekin: PISA 2025'te üç alanda puanını artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye
11:59
Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
12:07
Fransa'da aşırı sağcı milletvekilinin başörtüsünü tahkir eden paylaşımına suç duyurusu
12:16
ABD'li kongre üyesi İngiltere'nin İsrail yaptırımına karşı çıktı
11:38
PISA 2025'te Türkiye'den büyük başarı
130 bin minik kaplumbağa denizle buluştu
130 bin minik kaplumbağa denizle buluştu
FOTO FOKUS
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ