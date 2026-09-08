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Dünya
Sciencealert 08.09.2026 11:28

2100'ün sonuna kadar dünyanın yüzde 40'ı kuraklaşabilir

Uluslararası bir araştırmaya göre küresel ısınma nedeniyle yüzyılın sonuna kadar yeryüzündeki kurak alanların toplam karasal yüzeyin yüzde 40'ından fazlasını kaplayabileceği ve genişlemenin en çok aşırı kurak bölgelerde hissedileceği bildirildi.

2100'ün sonuna kadar dünyanın yüzde 40'ı kuraklaşabilir

Çin Ormancılık Akademisi öncülüğünde yürütülen ve Environmental Research Letters dergisinde yayımlanan çalışmada, güncellenmiş iklim modelleri kullanılarak kurak alanların gelecekteki yayılımı incelendi.

Araştırma sonuçları, 2071 ile 2100 yılları arasında sera gazı emisyon senaryolarına bağlı olarak kurak alan oranının küresel ölçekte yüzde 39,3 ila 40,3 seviyesine çıkabileceğini gösteriyor.

Bu öngörü gerçekleştiğinde, dünya genelinde yaklaşık 2,4 milyon kilometrekarelik yeni alan kuraklaşacak; bu büyüklük kabaca Cezayir'in tüm yüzölçümüne denk geliyor.

Karbondioksitin beklenmedik fren etkisi

Çalışmada, iklim krizinin başlıca tetikleyicisi olan karbondioksit artışının kuraklaşma hızını hesaplanandan daha yavaş tuttuğu tespit edildi.

Atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu arttığında bitkiler yapraklarındaki gözenekleri kısmen kapatarak daha az su kaybediyor.

Önceki araştırmaların çoğunda göz ardı edilen bu bitki tepkisi hesaba katıldığında, kuraklaşma tahminlerinin önceki bazı çalışmalarda öne sürülen yüzde 50'li seviyelerin altında kaldığı belirlendi.

En büyük risk altındaki bölgeler

Kuraklaşma dalgasının özellikle aşırı kurak kategorisindeki çöl alanlarında en belirgin artışı göstereceği vurgulanıyor.

Bölgesel projeksiyonlara göre bu dönüşümden en ağır darbeyi dünyanın en kurak yerleşim kıtası olan Avustralya alacak.

Avustralya'nın ardından Brezilya ve Afrika'nın geniş kesimlerinin de kuraklık kuşağının yayılmasından en fazla etkilenecek coğrafyalar arasında yer aldığı belirtiliyor.

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