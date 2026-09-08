Savunma sanayiindeki yetkinlikler sivil sektörlere de seviye atlatacak

Küresel şoklar, jeopolitik gerilimler ve rekabet baskılarına karşı ekonomik güvenliğin artırılması amacıyla enerji, tarım, gıda, sağlık, teknoloji ve savunma gibi stratejik alanlarda kaynak güvenliği güçlendirilecek.

Kritik ürün, teknoloji ve hizmetlerde dışa bağımlılığı azaltmak üzere yerli üretim ve yenilik kapasitesi geliştirilecek, tedarik zincirleri çeşitlendirilecek ve stratejik alanlarda güvenilir işbirlikleri derinleştirilecek.

Demografik dönüşüm, afetler, jeopolitik gelişmeler ve küresel arz şoklarına karşı toplumsal ve fiziksel dayanıklılığın güçlendirilmesiyle ekonominin çoklu şoklara karşı direncinin artırılması hedefleniyor.

Yarı iletkenler ve yapay zekada kapasite artırılacak

Teknolojik bağımsızlığın ve ekonomik güvenliğin güçlendirilmesi amacıyla savunma, sağlık, yarı iletkenler ve yapay zeka gibi stratejik sektörlerde yerli AR-GE, üretim ve yenilik kapasitesi artırılacak. Bu alanlarda geliştirilen teknolojilerin ekonomiye ve sivil kullanım alanlarına aktarımı desteklenecek.

Savunma sanayisi teknolojilerinin sivil uygulamalarla etkileşimi artırılırken teknoloji yoğun sivil alımlarda yerli ve milli savunma sanayisinin yeteneklerinden yararlanılması teşvik edilecek. Böylece bu alanlardaki yerlilik oranının yükseltilmesi ve katma değerli ihracatın desteklenmesi sağlanacak.

Çevik üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılmasıyla savunma sanayisi ürünlerinin kullanım alanı genişletilecek ve yerli katkı oranı artırılacak.

İmalat sanayisi, enerji, tarım, sağlık ve ulaştırma sektörlerinde arz güvenliğinin güçlendirilmesi için kritik alanlarda teknoloji geliştirilmesini ve yerli üretimi destekleyici eylem planları hazırlanacak. Planlar, Ekonomi Koordinasyon Kurulunun değerlendirme ve kararına sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına iletilecek.

Sağlık teknolojilerinde yerli üretim güçlendirilecek

Savunma sanayisinde kazanılan teknolojik yetkinliklerin aktarılacağı alanların başında sağlık sektörünün gelmesi öngörülüyor.

Ulusal sağlık sisteminin ihtiyaç duyduğu aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti, biyoteknolojik ürün ve yapay zeka tabanlı sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri desteklenecek. Bu çalışmalarla sağlık sektöründeki yerli üretim kapasitesi güçlendirilecek.

Ayrıca kimlik, pasaport ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan yarı iletken çiplerin Türkiye'de üretilmesini sağlayacak modern tesisler kurulacak. Yarı iletken sektöründe AR-GE, tasarım, üretim ve ticarileştirme kabiliyetleri geliştirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki verilerin yapay zeka uygulamalarında kullanılabilecek standartlara uygun şekilde hazırlanmasına yönelik süreçler de oluşturulacak.

Dost ülkelerle platformlar kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da OVP'yi paylaşırken savunma sanayisinde elde edilen birikimin sivil sektörlere taşınmasının önemine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Savunma sanayisinde elde ettiğimiz teknoloji ve yetkinlikleri sivil endüstrilere de aktarmak istiyoruz. Bunların başında sağlık endüstrileri geliyor. Burada da kamu alımlarının çok önemli role sahip olduğunu biliyoruz. Kendimizi daha güvende hissedeceksek diğer kritik teknolojileri de ülkemize kazandırmamız lazım. Burada sadece Türkiye olarak bakmıyoruz, dost ve kardeş ülkelerle ortak platformlarla üreterek gitmek durumundayız.

ABD dünyanın en zengin ülkelerinden, buna rağmen F-35'i üretirken bir platform kurdular. Biz de dahil olmak üzere pek çok ülke burada yer aldı. Biz de önümüzdeki dönem ürün bazlı olarak dost ülkelerle platformlar oluşturmaya hem geliştirme hem pazarlama açısından dikkat edeceğiz."