Çelik Kubbe Mavi Vatan’a taşınıyor

Çelik Kubbe, Türk savunma sanayiinin sürekli güncellenecek ve her yeni teknolojiyle daha da gelişecek projelerinin belki de başında geliyor. Bugüne kadar kamuoyuna yansıyan haberler her ne kadar Çelik Kubbe’nin kara unsurlarına yönelik olsa da aslında sistem Türkiye’ye denizlerde de hayli stratejik kazanımlar sağlayacak.

İlk etapta çok yakın hava savunma sistemleriyle Türk Donanması aslında bu yapıyı kullanmaya başladı. Gelecek yıllarda envantere girecek yeni gemilerle Çelik Kubbe’nin daha gelişmiş ve daha büyük sistemleri de Mavi Vatan’da varlık gösterecek.

Çok katmanlı yapı denizlerde de kurulacak

Kabaca katmanın en altında konumlanacak sistemlerden biri GÖKDENİZ... Çok sayıda parçacıklı mühimmat atabilen yapısı sayesinde havada adeta bir set çeken bu kritik ürün savaş gemilerine havadan yönelen füzelere, İHA'lara ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayacak. GÖKDENİZ, halihazırda farklı sınıflardaki gemilerde aktif olarak kullanılıyor.

Gemiye hayli yaklaşabilen tehditler için bir diğer çözümse TOLGA… Bu sistem de dron, kamikaze İHA ve seyir füzeleri gibi alçak irtifa asimetrik hava tehditlerine karşı sorumluluk üstlenecek. Düşmanı elektronik karıştırma ya da gerekirse farklı kalibredeki silahlarıyla doğrudan vurarak etkisiz hale getirecek. Üzerindeki lazer sistemi de Türk Donanması’na ayrı bir kabiliyet kazandıracak.

Yakın hava savunmada uzun süredir test atışlarını gördüğümüz GÖKSUR ve LEVENT de adından sıkça söz ettirecek. Özellikle son dönemlerde çok daha sık görmeye başladığımız dron ve Kamikaze İHA gibi tehditler için her iki sistem de aktif olarak kullanılacak.

[Yerli/milli sistemler Türk Donanması'na geniş bir alanda 'katmanlı hava savunma' imkanı tanıyacak.]

Yeni gemilerle birlikte kapsamlı sistemler de gelecek

Orta ve uzun menzilli katmanda ise Türkiye yine yerli/milli çözümlerle kendine bir yol haritası çizecek.

Bu noktada Türk mühendislere geliştirilen Milli Dikey Atım Sistemi (MİDLAS) için ayrı bir parantez açmak şart. Çünkü bunu başarabildiğiniz zaman atabileceğiniz füzeler konusunda da eliniz hayli rahatlıyor.

HİSAR’ın ve Siper’in deniz versiyonları bu noktada öne çıkıyor. HİSAR-D RF alçak ve orta menzilli hava savunma ihtiyacını karşılıyor. SİPER ise Çelik Kubbe’nin uzun menzilli bacağını oluşturan öğelerden biri. Deniz versiyonu olarak bilinen SİPER BLOK 1-D de Türk Donanması’nın kritik yüzer unsurlarını koruyacak.

Elbette Çelik Kubbe’nin füze unsurları kadar sistemi taşıyacak platformların imkan ve kabiliyetleri de hayli önemli.

Yeni yol haritasında ‘Milli Uçak Gemisi’ yapacağını duyuran Türkiye sadece bununla kalmayacak. Tepe Sınıfı (TF-2000) Hava Savunma Muhribi, üretimi hızla devam eden farklı sınıflarda askeri gemiler de denkleme dahil olacak.

Bu platformlardaki radarlar, gelişmiş sensörler ve diğer yardımcı unsurlar Çelik Kubbe’nin Mavi Vatan’da ya da Türk Donanması’nın bayrak gösterdiği coğrafyalarda en iyi şekilde çalışmasını sağlayacak.