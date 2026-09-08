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Gündem
AA 08.09.2026 10:06

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı (GSB) Osman Aşkın Bak, GSB yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı

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Gençlik ve Spor Bakanlığı Osman Aşkın Bak
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