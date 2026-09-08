Az Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.09.2026 09:31

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Buna göre Sayıştay savcılığına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Akcan atandı.

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğüne Strateji Geliştirme Başkanı Adil Yıldırım getirildi.

Bakanlığın Düzce İl Müdürü Çiğdem Acar görevinden alınırken Çorum İl Müdürlüğüne Fatih İncitmez, Hatay İl Müdürlüğüne Hüseyin Yalçın Koca, Konya İl Müdürlüğüne Batman İl Müdürü Burak Nerse ve Malatya İl Müdürlüğüne Gazi Dinçaslan'ın ataması yapıldı.

Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan yönetim kurulu üyeliklerine Yasin Aydoğan ve Recep Aydın getirildi.

ETİKETLER
Sayıştay Ticaret Bakanlığı Resmi Gazete
Sıradaki Haber
4 ilde organize suç örgütlerine operasyon: 137 şüpheliye adli işlem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:35
122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli gözaltında
10:37
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
10:27
Gazze'de ampute edilen çocuklardan Adidas'a tepki: Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?
10:08
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
10:07
Japonya'da aşırı turizm alarmı: Kiralık evlere kısıtlama geliyor
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ