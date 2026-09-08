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Dünya
CBS News 08.09.2026 09:54

Bahamalar açıklarında küçük uçak kayboldu: Aynı aileden 4 kişiden haber alınamıyor

Bahamalar'dan ABD'nin Florida eyaletine gitmek üzere havalanan ve aynı aileden dört kişinin bulunduğu küçük bir uçak denize düştükten sonra kayboldu. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Bahamalar açıklarında küçük uçak kayboldu: Aynı aileden 4 kişiden haber alınamıyor
[Arşiv]

Bahamalar polisinden yapılan açıklamaya göre beş kişilik Piper tipi küçük uçak, Berry Adaları'na bağlı Great Harbour Cay bölgesinden kalkış yaptı.

Florida'daki Miami Yönetim Havaalanı'na doğru seyreden uçakla olan bağlantı, Andros Adası'nın yaklaşık 21 kilometre batısındayken koptu.

Uçağın Kuzey Andros kıyılarında denize zorunlu iniş yaptığı ya da düştüğü değerlendiriliyor.

ABD ekipleri yardıma çağrıldı

Bahamalı yetkililer, irtibatın kesilmesinin ardından ABD Sahil Güvenliği ile iletişime geçerek havadan destek talep etti. Bölgeye arama faaliyetlerine katılmak üzere bir devriye uçağı yönlendirildi.

Ancak bölgede etkisini artıran kötü hava şartları nedeniyle çalışmalara geçici olarak ara verilmek zorunda kalındı. Arama kurtarma operasyonunun ne zaman yeniden başlayacağı henüz bilinmiyor.

Aileden yardım çağrısı

Uçakta 80 yaşındaki pilot Mario Lamar, 79 yaşındaki eşi Lili Lamar ve çiftin iki torununun bulunduğu öğrenildi.

Aile yakınları, uçağın enkazına ve sevdiklerine bir an önce ulaşılabilmesi için yetkililere ve bölgedeki herkese arama kurtarma çalışmalarına destek olma çağrısında bulundu.

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Uçak Kazası ABD
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