Avustralya teknoloji şirketlerine ağır para cezası tehdidinde bulundu

Başbakan Albanese, Facebook, TikTok ve Instagram gibi popüler platformların arkasındaki şirketlere "özen yükümlülüğü" getirecek yasa tasarılarını kamuoyuna sundu.

Düzenlemeye göre sosyal medya şirketleri; 18 yaş altındaki kullanıcıları pornografiden, siber zorbalıktan, suçu öven ve yeme bozukluklarını teşvik eden içeriklerden korumaktan sorumlu tutulacak.

Albanese gazetecilere yaptığı açıklamada, topluluğun "artık yeter" demesi üzerine harekete geçtiklerini belirterek, Avustralyalı çocukların çocuk yerine birer ticari mal gibi görülmesine daha fazla izin vermeyeceklerini ifade etti.

Sosyal medya firmaları, bağımlılık yaptığı iddia edilen algoritmaları kullanmaları nedeniyle giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya kalıyor ve kullanıcıları ekranda tutmak için onları uç içeriklere yönlendirmekle suçlanıyor.

Söz konusu yasa tasarısı, Avustralya'nın geçen yılın sonlarında yürürlüğe giren 16 yaş altı için dünyada bir ilk olan sosyal medya yasağının üzerine inşa ediliyor.

Albanese, "özen yükümlülüğü" kurallarını ihlal ettiği tespit edilen şirketlerin 109 milyon Avustralya dolarına (78 milyon ABD doları) kadar para cezasına çarptırılabileceğini dile getirdi.

Mevzuat, platformların kullanıcıların sosyal medya akışlarında neyin görüneceğini belirleyen güçlü algoritmalardan çıkış yapmalarına (opt-out) izin vermesi şartını da içeriyor.

Albanese, bu adımın Avustralyalılara platformları ve ne gördükleri konusunda daha büyük bir seçim imkanı sunacağını vurguladı.

Düzenleme, Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta gibi firmaların, kullanıcılara tavsiyeleri kişisel zevklerine göre uyarlayan algoritmaları kapatma seçeneği sunmasını gerektirecek.

İletişim Bakanı Anika Wells ise büyük teknoloji şirketlerinin bir hesaplaşma ile karşı karşıya olduğunu belirterek, bu platformların ve araçların günlük hayata hayal bile edilemeyecek şekillerde sızdığını, bazılarının iyi ancak bazılarının korkunç sonuçları olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay açıklanan veriler, yasağa rağmen Avustralya'daki 16 yaş altı kişilerin Instagram ve TikTok gibi sosyal medya uygulamalarını kullanımının arttığını gösterdi.

Yasa tasarısı, sosyal medya şirketleri, sektör kuruluşları ve sivil toplum gruplarıyla yapılacak istişarelerin ardından bu yılın ilerleyen döneminde parlamentoya sunulacak.