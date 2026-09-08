Pasif içicilik 2023 yılında yaklaşık 1,7 milyon ölümle ilişkilendirildi

Tütün kullanımının küresel ölçekte başlıca hastalık nedenlerinden biri olmayı sürdürdüğü ifade edilen çalışmada, 2023 yılında sigaraya bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden toplam 8 milyon kişinin önemli bir kısmını pasif içicilerin oluşturduğu vurgulandı.

Çalışmada, tütün dumanına maruz kalmanın dünya çapında tanınan bir sağlık riski olduğu ve dumanı solumanın hiçbir güvenli eşiğinin olmadığı aktarıldı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri veri tabanı PubMed'de yayımlanan araştırmalar ile nüfus anketlerinin incelendiği çalışmada, 1990 ile 2023 yılları arasında 204 ülke ve bölgede pasif içiciliğe maruz kalma yaygınlığı ve buna bağlı hastalık yükü hesaplandı.

Çocuklar ve kadınlar büyük risk altında

Çalışmaya göre 2023 yılında pasif içiciliğe maruz kalan yaklaşık 2,7 milyar insanın 767 milyonunu 0-14 yaş arası çocuklar oluşturdu. Pasif içiciliğin, 1,66 milyon erken ölüme yol açtığı ve iskemik kalp hastalığı başta olmak üzere erken engellilik ve hastalıklara neden olduğu tespit edildi. Çocuklarda ise pasif içiciliğin 2023 yılında 5,2 milyon solunum yolu enfeksiyonuna yol açtığı kaydedildi.

Sigara içen bir kişinin yakınında bulunan kişilerin hem yanan tütün ürününden çıkan dumana hem de içicinin soluduğu dumana maruz kaldığı açıklandı.

Pasif içicilerin soluduğu havanın büyük bölümünü oluşturan tütün dumanının filtre edilmediği, bu nedenle aktif içicinin soluduğu dumana kıyasla birim başına daha yüksek konsantrasyonda toksik ve kanserojen bileşik taşıdığı vurgulandı.

1990 yılından bu yana küresel olarak sigara içme oranlarındaki önemli düşüşe rağmen, nüfus artışı ile Afrika ve Orta Doğu'daki artan maruz kalma nedeniyle dumana maruz kalan insan sayısının sabit kaldığı belirtildi.

Özellikle kadınların sigara içme oranının düşük olduğu bölgelerde pasif içicilikten daha fazla etkilendiği aktarıldı. Bu büyük yüke rağmen pasif içiciliğin kadın sağlığı için ana bir risk faktörü olarak kabul görmediği ifade edildi.

Araştırmada, kadınları ve çocukları pasif içicilikten daha iyi korumak amacıyla hükümetlere kamuya açık alanlarda ve evlerde daha güçlü tütün kontrol önlemlerini hayata geçirme çağrısı yapıldı.