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Dünya
The Guardian 08.09.2026 07:34

Kanada-ABD ticaret savaşında misilleme: Otuz milyar dolarlık yaptırım yürürlükte

Kanada hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada mallarına uyguladığı yüzde 50'lik gümrük vergisine yanıt olarak hazırladığı misilleme tarifelerini gece yarısı itibarıyla yürürlüğe koydu.

Kanada-ABD ticaret savaşında misilleme: Otuz milyar dolarlık yaptırım yürürlükte

ABD'den ithal edilen 20 milyar dolar değerindeki ürünleri kapsayan yaptırımlar, yüzde 15 ile yüzde 50 arasında değişen oranlarda uygulanacak.

Kanada Başbakanı Mark Carney ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmelerin tıkanmasının ardından devreye giren önlemler; çelik, süt ürünleri, ev aletleri, tarım ekipmanları, kağıt ve elektronik gibi ABD kısıtlamalarından en çok etkilenen sektörleri hedef alıyor.

Kanada hükümetinden yapılan açıklamada, yürürlük tarihinden önce sevkiyatı başlamış Amerikan mallarının tarifelerden muaf tutulacağı bildirildi.

Görüşmeler kesildi diplomatik kriz derinleşti

İki ülke arasındaki ticaret müzakereleri, Washington'da yürütülen temasların ardından kesintiye uğradı. Başbakan Carney, ABD tarafının son dakika masaya getirdiği şartların "kabul edilemez" olduğunu belirterek müzakerelerden çekildiklerini duyurdu.

Carney, ABD'li temsilcilerin Kanada'nın üçüncü ülkelerle yapacağı ticaret anlaşmalarına kısıtlama getirmek istediğini ve Quebec'in dil ve kültür haklarına yönelik tehditkar bir tutum sergilendiğini kaydetti.

ABD makamları ise ticari kısıtlamaların siyasi sebeplerle reddedildiğini öne sürdü. İki ülke arasında resmi müzakerelerin durduğu aktarılırken, ABD Başkanı Trump'ın son olarak Kanadalı uçak üreticisi Bombardier'in ABD'deki satışlarını engelleme tehdidi gerilimi tırmandırdı.

Kamuoyu araştırmaları, Kanada halkının büyük bölümünün Carney'in sert tutumunu desteklediğini gösterirken, ABD'de ise halkın sadece yüzde 20'sinin Kanada'ya yönelik ek gümrük vergilerini onayladığını ortaya koyuyor.

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