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Dünya
Independent 08.09.2026 06:52

ABD ile İran arasında 'yasak bölge' gerilimi

İran ile ABD arasındaki gerilim Hürmüz Boğazı'nda ilan edilen "yasak bölge" kararıyla yeniden tırmanışa geçti. Altı aydır devam eden çatışmaların ardından Tahran yönetimi, Basra Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'na uzanan yeni bir kısıtlı deniz sahası oluşturacağını duyurdu.

ABD ile İran arasında 'yasak bölge' gerilimi

İran Ulusal Yüce Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Mohsen Rezaei, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, ABD'nin sabotaj, tehdit ve saldırılarını durdurmaması halinde Hürmüz Boğazı'nın tam olarak trafiğe açılmayacağını belirtti.

Rezaei, belirlenen kısıtlanmış bölgeye giren gemilerin yaptırım listesine alınacağını aktardı.

Karlılıklı misillemeler petrol fiyatlarını fırlattı

Hafta sonu iki ülke arasında karşılıklı füze ve hava saldırıları gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO) ABD savaş gemilerine balistik füzeler fırlatmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), biri Hark Adası açıklarında olmak üzere İran'a ait üç petrol tankerini vurduğunu açıkladı.

ABD tarafı füzelerin gemilere isabet etmediğini ve püskürtüldüğünü savunurken, yaşanan sıcak temasların ardından petrolün varil fiyatı 93 dolara kadar yükseldi.

Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği ise mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Washington insansız gemi iddiasını yalanladı

Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait insansız bir askeri deniz aracını başarıyla vurduğunu iddia etti.

Washington yönetimi ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddederek haberleri "tamamen yalan" olarak niteledi.

Rezaei sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD'ye karşı hem askeri hem de ekonomik savaş yürüteceklerini belirterek, "Ekonomik savaşa Basra Körfezi genelinde bir deniz kısıtlama sahası oluşturarak yanıt verilecektir.

ABD savaş gemilerine ve üslerine yönelik operasyonel duruşumuz kökten değişmiştir" ifadelerini kullandı.

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ABD İran Hürmüz Boğazı
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