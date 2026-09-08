Amazon kargo uçağının ölümcül kazasındaki uçuş kayıt cihazları kurtarıldı

ABD'nin Florida eyaletindeki Miami Uluslararası Havalimanı'nda, Amazon adına 21 Air şirketi tarafından işletilen Boeing 767-300 tipi kargo uçağı iniş yaptığı sırada pistten çıktı. San Juan-Miami seferini gerçekleştiren uçak, pisti aşarak çevre çitlerini yıktı ve havalimanı çevresindeki araçlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın çarptığı araçlar arasında içinde temizlik görevlilerinin bulunduğu bir minibüs ile özel bir binek aracın yer aldığı bildirildi.

Çarpışmanın ardından yangın çıkarken, uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kokpitte sıkıştı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti ve arama-kurtarma çalışmaları gerçekleştirdi.

Kara kutular incelemeye alındı

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) Başkanı Jennifer Homendy, düzenlediği basın toplantısında kazanın nedenine ilişkin henüz kesin bir sonuca varmanın erken olduğunu ve olayın araştırıldığını açıkladı.

Uçağa ait uçuş veri kaydedicisi (FDR) ve kokpit ses kaydedicisinin (CVR) çıkarıldığı ve detaylı inceleme için Washington'daki NTSB merkezine gönderildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında uçağın uçuş geçmişi, mürettebatın deneyimi, radar verileri ve hava koşulları mercek altına alınacak.

Ayrıca pist sonunda uçağı yavaşlatmaya yarayan mühendislik malzemeli durdurma sisteminin (EMAS) bulunup bulunmadığı da incelenecek.

İlk incelemelere göre iniş sırasında bölgede şiddetli rüzgar ve fırtına etkili oluyordu.

Kaza nedeniyle havalimanındaki iki pist kullanıma kapatılırken, yoğun seyahat dönemine denk gelen olay sebebiyle yüzlerce uçuşta gecikme ve iptaller yaşandı.

Amazon ve 21 Air şirketleri taziye mesajları yayımlayarak resmi makamlarla tam iş birliği içinde olduklarını duyurdu.