Batı Şeria'da okullar işgalci İsraillilerin terörü korkusuyla başladı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın iç kesimlerinde yer alan el-Mugayyir köyündeki erkek okulunun müdürü, yeni eğitim-öğretim yılının ilk gününde şafak vakti işe geldi. Bassam el-Assaf, okulun etrafındaki zeytin ağaçlarının arasından güneş doğarken, yeni çekilen dikenli tellerin ve güçlendirilen okul kapısının yanından geçti.

Müdür Assaf, korktuklarını belirterek öğrencilerin ve velilerin de endişeli olduğunu söyledi.

Filistinlilere yönelik işgalci şiddetindeki artış nedeniyle bu yıl el-Mugayyir'de aralarında okuldan üç öğrencinin de bulunduğu altı kişi hayatını kaybetti. Bu kişilerden 14 yaşındaki Evs el-Naasan, nisan ayında okul kapısının dışında bir işgalci tarafından vurularak öldürüldü.

İngilizce öğretmeni Vahid Ebu Naim, sınıftayken iki küçük öğrencinin koşarak gelip okul duvarının yakınında işgalciler olduğunu söylediğini aktardı. Aynı saldırıda kardeşi Cihad da bir İsrail askeri tarafından öldürülen Vahid, öğrencileri okul kapısından içeri sokarak güvenliğe almaya çalıştığı sırada işgalcinin üzerlerine ateş açtığını ifade etti.

Vahid, Evs'i sırtüstü çevirdiğinde burnundan ve ağzından çok fazla kan geldiğini, kafasında mermi izi olduğunu gördüklerini ve hayatını kaybettiğini belirtti. Mermilerin okul binasına isabet etmeye devam ettiğini, öğrencilerin sınıflardaki duvarların arkasına saklandığını veya yere uzandığını söyledi.

İsrail ordusu o dönemde yaptığı açıklamada, aralarında bir yedek askerin de bulunduğu sivil araca taş atıldığını, yedek askerin araçtan inerek şüphelilere ateş açtığını bildirdi. İsrail basını, yedek askerin daha sonra görevden uzaklaştırıldığını ve soruşturma başlatıldığını yazdı.

Okulda boş kalan sıralar velileri endişelendiriyor

O günden bu yana, can kayıpları velilerin endişeleriyle birlikte arttı.

Yaz boyunca, iki öğrenci daha köydeki işgalci saldırıları ve baskınları sırasında İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü. Okuldan yeni mezun olan 19 yaşındaki bir genç de hayatını kaybetti. Her iki olayda da İsrail ordusu, güçlerinin şiddetli bir ayaklanmanın kışkırtıcılarına karşılık verdiğini iddia etti.

Sınıflarda üç sıranın boş kalması nedeniyle bazı veliler çocuklarını yeni eğitim-öğretim yılı için okula göndermekte tereddüt etti.

Okul, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki izole bir köy olan el-Mugayyir'in tam sınırında yer alıyor. Köy, Yahudi işgalci odakları tarafından giderek daha fazla kuşatılıyor ve girişinde sık sık geçici kontrol noktası işleten İsrail güçleri tarafından düzenli olarak engelleniyor.

Bassam el-Assaf, velileri rahatlatmak amacıyla okul yerleşkesinin etrafına uzun bir dikenli tel örgü çekti ve okul kapılarını güçlendirdi. Dışarıdaki yolda ambulans ekipleri konuşlandırıldı ve birkaç veli de ekstra koruma sağlamak için gün boyu okul önünde beklemeyi gönüllü olarak kabul etti.

Veliler nöbet tutmaya başladı

Birinci ve ikinci sınıfta çocukları bulunan Harun Bişara, çocukların ailelerinin yanlarında olduğunu hissetmelerinin kendilerini güvende hissettirdiğini ve bunun bir tür güvenlik sağladığını belirtti. Bu yıl çocukları için daha çok korktuklarını söyleyen Bişara, okuldaki durumun güvenli olmadığını bildiklerini dile getirdi.

Ancak Bişara, bu korkunun işgalci saldırıları tehdidinin kendilerini köyden çıkarmasına izin vermeme kararlılığıyla karıştığını vurguladı.

Bahçede ilk toplanma için sıraya giren öğrencilere, gün boyunca öğretmenler tarafından tekrarlanan talimatlar iletildi: Askerler veya işgalciler okula yaklaşırsa bağırmayın, yaklaşmayın, tepki vermeyin.

Derslerin başlamasından bir saatten biraz fazla bir süre sonra, sınıf pencerelerinden işgalciler görüldü.

İki adam, yakınlarda duran İsrail askerlerinin gözetiminde, okuldan birkaç yüz metre uzaktaki Filistin tarlalarında koyun güdüyordu. Dakikalar sonra, elinde koyun sürüsü olan başka bir işgalci belirdi.

İngilizce öğretmeni Vahid Ebu Naim, işgalcilerin nisan ayından bu yana köye daha da yaklaştığını ifade etti. Eskiden koyunlarını tepenin arkasında tuttuklarını ancak artık askerlerin işgalcileri köye kadar getirdiğini belirtti.

İsrail ordusu, rapordaki iddialara ilişkin açıklama yapmadı.

İşgalci gruplar asker koruması altında hareket ediyor

İşgal altındaki Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı kabul ediliyor. el-Mugayyir etrafında çoğalan küçük işgalci odaklarının birçoğu İsrail yasalarına göre de yasa dışı sayılıyor.

Ancak okulun dışında konuşlanan ambulans ekiplerinden biri, İsrail askerlerinin yasa dışı yerleşimleri kaldırmak yerine, işgalcilerin köye yönelik baskınlarını desteklemeye ve kolaylaştırmaya başladığını bildirdi.

Köydeki ambulans şoförü Hadi el-Naasan, son bir yılda İsrail güçlerinin davranışlarında bir değişim yaşandığını aktardı. el-Mugayyir'de bu yıl ölen ve yaralanan Filistinlilerin sayısındaki artışın da bunu yansıttığını kaydetti.

Hadi el-Naasan, 2025'in başında ordunun müdahaleleri nedeniyle işgalci saldırılarının az olduğunu ifade etti. 2026'da durumun tamamen değiştiğini, işgalcilerin işgal askerleri tarafından tamamen koruma altına alındığını belirtti. Bu yıl şehit sayısının daha yüksek olduğunu, yaralı sayısının ve yaralanan çocuk sayısının da çok daha fazla olduğunu söyledi.

Hadi ve diğer el-Mugayyir sakinleri, bazı İsrail işgalcilerinin köydeki yetişkinler üzerinde evlerini terk etmeleri için baskı kurmak amacıyla çocukları kasten hedef aldığına inanıyor.

Birleşmiş Milletler raporu çocukların hedef alındığını doğruladı

Birleşmiş Milletler Soruşturma Komisyonu tarafından haziran ayında yayımlanan raporda, işgalci saldırılarının Filistinlileri topraklarından sürmeye yönelik daha geniş bir zorlama stratejisinin parçası olarak çocukları araçsallaştırdığı tespit edildi.

Raporda, işgalcilerin evlerinin yakınında oynarken, okula gidip gelirken, tarımla uğraşırken veya hayvan güderken Filistinli çocukları kasten hedef alarak günlük yaşam alanlarını korku mekanlarına dönüştürdüğü kaleme alındı.

İsrail ise raporu iftira olarak nitelendirip reddetti.

Koyun yetiştiricisi Sami Ebu Rahma, şiddet yanlısı bazı işgalcilerin çocukları hedef aldığına inanıyor. Temmuz ayının sonunda, dokuz yaşındaki oğlu Selim, el-Mugayyir dışındaki aile çiftliğinde kardeşleriyle oynarken vurularak yaralandı. Kurşun hâlâ kolunda duruyor.

Çiftlikteki güvenlik kamerası görüntülerinde Selim'in yaklaşan işgalcileri gösterip ailesine bağırdığı, ardından iki el ateş sesi duyulurken kardeşleri ve annesiyle birlikte sığınacak bir yer aramak için koştuğu görülüyor. Selim'in omzunu tuttuğu kameraya yansıyor.

Sami Ebu Rahma, o anda düşünmeyi bıraktığınızı ve sadece korku hissettiğinizi belirtti. Saldırganın öldürmek için ateş etmesinden ve sahip olunan en değerli şeyin kaybedilmesinden korkulduğunu dile getirdi.

Oğlunu vuran kişinin, haziran ayında çiftliğin yanında ortaya çıkan yasa dışı bir işgalci odağında yaşadığını ve bir hafta önce de aynı bölgede Selim'e ateş açtığını söyledi.

Bölgedeki tek koyun yetiştiricisi yalnız kaldı

Sami, artık çocukları sokakta hatta okulda bile güvende tutabileceğinizi hissetmediğinizi kaydetti. İşgalcilerin burada kalmalarını istemediklerini, burada bir gelecekleri yokmuş gibi hissetmelerini amaçladıklarını söyledi.

Bölgedeki tek koyun yetiştiricisi olarak kendisinin kaldığını, diğerlerinin işgalci saldırıları nedeniyle kaçtığını aktaran Sami, oğlunu vuran işgalcinin aileye topraklarını terk etmelerini defalarca söylediğini belirtti.

Bölgesel yerleşim konseyi, görev dışı bir askerin silahlı saldırıya karıştığı şüphesiyle gözaltına alındığını açıkladı.

Konsey tarafından yapılan açıklamada, Yahudi veya Arap masum insanların zarar görmesinden üzüntü duyulduğu ve yasaları ihlal eden her türlü şiddet eylemine karşı çıkıldığı belirtildi. Açıklamada, soruşturmayla henüz kesinleşmemiş eylemlerin Yahudiye ve Samerya'daki tüm yerleşim topluluğuna mal edilme çabalarının yanı sıra yasal koyun otlatmanın veya bölgedeki Yahudi varlığının çocuklara zarar verme veya sakinleri evlerinden sürme planının parçası olduğu yönündeki asılsız iddiaların reddedildiği aktarıldı.

Saldırılar yerleşim yerlerine kayıyor

el-Mugayyir'de yaşananlar, işgal altındaki Batı Şeria genelinde meydana gelen durumun bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yasa dışı işgalci odakları Filistin köylerini giderek daha fazla kuşatıyor, İsrail güçleri işgalcilere daha fazla koruma sağlıyor ve saldırılar tarlalar ile otlaklardan kadın ve çocukların daha fazla risk altında olduğu yerleşim alanlarına kayıyor.

Yerel ambulans ekibinden Hadi el-Naasan, çocukların ordunun girdiğini gördüklerinde durumun ciddiyetini kavrayamadıklarını, yetişkinlerin ise olayların nasıl gelişebileceğinin daha çok farkında olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, işgalci saldırıları sırasında İsrail askerleri veya işgalciler tarafından yaralanan Filistinlilerin sayısı bu yıl keskin bir artış göstererek günde ortalama üç yaralanmaya ulaştı. Doğrudan işgalciler tarafından gerçekleştirilen yaralama vakaları da arttı.

Bu artışa, Batı Şeria'daki İsrail yerleşimlerinin ve işgalci odaklarının genişlemesi eşlik etti.

Batı Şeria'daki tüm İsrail yerleşimleri uluslararası hukuka göre yasa dışı sayılıyor. İsrail'in işgalci yanlısı hükümeti, İngiltere de dahil olmak üzere uluslararası toplumun artan baskısı altında bulunuyor.

Bazı şiddet yanlısı işgalcilerin gözaltına alınması ve İsrail Başbakanı'nın Batı Şeria'daki yasa dışı odakları tahliye etme planı yaptığına dair haberler, saldırıları durdurmadığı gibi İsrail makamlarınca daha önce yıkılan odakların hızla yeniden inşa edildiğini söyleyen Filistinlileri de rahatlatmadı.

Netanyahu işgalci şiddetini küçümsemeye devam ediyor

İsrail seçimlerine iki aydan az bir süre kala, İsrail Maliye Bakanlığı Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki tapu kayıtlarını devralma planlarını öne sürdü. İsrailli yerleşim izleme örgütü Peace Now, bu adımı ilhaka doğru atılmış açık bir adım olarak tanımladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgalci şiddetini küçük bir aşırılıkçı azınlığa bağlayarak yakın zamandaki bir televizyon röportajında bu kişileri "150 çocuk suçlu" olarak tanımladı.

2025'in başından 2026'nın temmuz ayı sonuna kadar BM verilerine göre İsrail güçleri veya işgalciler tarafından 316 Filistinli öldürüldü, 5 bin 600'den fazla Filistinli yaralandı. Aynı dönemde biri çocuk ve sekizi güvenlik gücü mensubu olmak üzere 20 İsraillinin öldüğü, 123 İsraillinin yaralandığı bildirildi.

Tırmanan işgalci şiddetine rağmen el-Mugayyir gibi köylerde kalmaya devam eden Filistinli anne ve babalar, topraklarında kalmaya devam etmeleri halinde çocuklarını kaybetme korkusuyla karşı karşıya kalıyor.