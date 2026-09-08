Polonya'da robotlar yapay zekaya karşı protesto düzenledi: İş yerlerini koruyun

"Democratism" adlı girişim tarafından düzenlenen protestoda, iki ayaklı insansı robotlardan dört ayaklı robot köpekere kadar farklı modeller yer aldı.

Ellerinde bayraklarla bakanlık binası önünde turlar atan robotlar, hoparlörlerden "İş yerlerini koruyun", "Kurallar koyma zamanı" ve "Beklemeyin, düzenleyin" sloganları yayınladı.

"Teknolojinin halihazırda bir gerçeklik olduğunu göstermek istiyoruz"

Eyleme katılan yapay zeka destekli insansı robot Agibot A3, yaptığı açıklamada, "Buradaki robotlar bu teknolojinin artık uzak bir gelecek değil, halihazırda bir gerçeklik olduğunu göstermeyi amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Protestoyu organize eden Grzegorz Kulis ise hem insansı robotların hem de yapay zekanın özellikle zihinsel işlerde insanların yerini alma riskine odaklandıklarını belirtti.

Kulis, "Şimdi tepki vermezsek yakında büyük bir sorunla karşılaşabiliriz. Çalışanları koruyacak bir kalkan görevi görecek kurallara ve düzenlemelere ihtiyacımız var" dedi.

Bakan eylem alanını ziyaret etti

Protesto alanını ziyaret eden Polonya Dijital İşler Bakanı Krzysztof Gawkowski, organizatörlerle görüştü. Gawkowski, kontrolsüz yapay zeka modellerinin insansı robotlara entegre edilmesinin ve bu robotların süreç içinde gelişmeye devam etmesinin ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Polonya'da geçtiğimiz temmuz ayında Devlet Başkanı Karol Nawrocki, Avrupa Birliği Yapay Zeka Yasası'nı (EU AI Act) ülke genelinde uygulamaya geçirecek kanun tasarısını onaylamıştı.