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Dünya
The Guardian 08.09.2026 07:31

Korsanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı

Kızıldeniz ve Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar nedeniyle uluslararası deniz trafiğinin Afrika Boynuzu'na kayması ve devriye güçlerinin bölgeden çekilmesi, Somalili korsanların eylemlerini son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Korsanlar yeniden ortaya çıkmaya başladı

Güvenlik uzmanları, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı çatışmalar nedeniyle küresel donanmaların Hürmüz Boğazı ve Kızıldeniz'e yönelmesinin Somali açıklarında bir güvenlik boşluğu oluşturduğunu belirtti.

Kızıldeniz'deki ticari trafiğin yaklaşık yüzde 70'inin Güney Afrika'daki Ümit Burnu'na yönlendirilmesi, gemileri Somali kıyılarına daha yakın bir rota izlemeye zorlayarak korsanlar için fırsat yarattı.

Teknolojik imkanlar ve organize yapılar artıyor

Korsan gruplarının hedef tespiti ve iletişim için SpaceX'in Starlink uydu interneti hizmetini kullanmaya başladığı, önceden ele geçirdikleri gemileri ana gemi olarak kullanarak yeni saldırılar düzenledikleri aktarıldı.

Ayrıca fidye gelirlerinin bölge ekonomisinde tekrar sirküle olmaya başlaması, toplumsal yapı üzerindeki olumsuz etkileri ve korsanlığa katılım riskini yeniden artırıyor.

Uzmanlar, 2011 ve 2012 yıllarında uygulanan geniş çaplı uluslararası deniz operasyonlarının mevcut şartlarda tekrarlanmasının zor olduğunu ve sorunun kalıcı çözümünün karadaki siyasi istikrarın sağlanmasından geçtiğini vurguluyor.

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ABD Hürmüz Boğazı Somali
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