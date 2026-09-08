Trump'tan Kanada'ya ültimatom: Bombardier uçaklarının ABD'de satışına son

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Bombardier uçaklarının ABD'de satışının durdurulacağını belirterek "Pazarımızı istiyorlarsa burada üretim yapmak ve Amerika'yı kumbara olarak görmekten vazgeçmek zorundalar" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Kanada'nın Amerikan bankalarına ve şirketlerine pazar engeli uyguladığını iddia ederek "Amerikan malı satın alın, Amerikan uçaklarıyla uçun" çağrısında bulundu.

Kanada misilleme tarifelerini devreye sokuyor

Trump'ın tehdidi, iki ülke arasında tırmanan ticaret savaşının ve Kanada'nın ABD menşeli ürünlere yönelik 20 milyar dolar tutarındaki misilleme tarifelerini yürürlüğe koymasının hemen öncesinde geldi.

İki ülke arasındaki ticaret görüşmeleri, Kanada Prime Bakanı Mark Carney'in ABD tarafının son dakika şartlarını "adil değil ve ekonomik mantıktan uzak" olarak nitelemesi ve müzakere masasından çekilmesiyle geçen ayın sonlarında tıkanmıştı.

Bombardier misilleme iddialarına ve tehditlere yanıt verdi

Montreal merkezli havacılık devi Bombardier yaptığı açıklamada, ABD'de doğrudan 3 bin 500 kişiyi istihdam ettiğini ve Amerikan ekonomisinde on binlerce dolaylı istihdam sağladığını belirtti.

Şirket, üretimin Kanada, ABD ve Meksika'daki tesislerde yapıldığını ve mevcut operasyonların CUSMA (USMCA) serbest ticaret anlaşmasına tamamen uygun yürütüldüğünü ifade etti.

Quebec Başbakanı Christine Fréchette sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kışkırtmalara kışkırtmayla yanıt vermeyeceğini ancak Quebec şirketlerinin nerede üretim yapacağına kimsenin karar veremeyeceğini ve pazar haklarını savunacaklarını vurguladı.