İngiltere ile İsrail arasında gerilim yükseliyor

İngiltere hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı İsrail yerleşimlerinde üretilen mallara ve bu bölgelerdeki ticarete yönelik yeni kısıtlamalar açıklamaya hazırlanıyor.

Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in Avam Kamarası'nda duyurması beklenen önlemler, yerleşim birimlerinden gelen tarım ürünlerinin yanı sıra mal ve hizmet ticaretini kapsayacak yaptırımları içeriyor.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, İşçi Partisi milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantıda, hazırlanan yaptırım planına dair uluslararası liderleri ve ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiğini teyit etti.

Londra yönetimi, İsrail'in Doğu Kudüs'ü izole etmeyi hedefleyen E1 bölgesindeki yaklaşık 1200 yasa dışı konut inşaatı ihalesine tepki göstererek, bu adımın iki devletli çözüm imkanını tehlikeye attığını ve uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Aşırı sağcı İsrailli bakanlardan sert tepki

Londra'nın yaptırım hazırlığına dair haberlerin ardından İsrail hükümetinin aşırı sağcı kanadından sert açıklamalar geldi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İngiltere yönetimindeki Falkland (Malvinas) Adaları'nın Arjantin toprağı olarak tanınması için Başbakan Binyamin Netanyahu'ya çağrıda bulundu.

Ben-Gvir, Falkland Adaları'nın Arjantin halkından güç kullanılarak çalındığını öne sürerek, işgal devam ettiği sürece İngiltere'ye yaptırım uygulanmasını istedi.

Falkland Adaları

Falkland Adaları'nın egemenlik statüsü, İngiltere ile Arjantin arasında uzun yıllardır sorun oluşturuyor.

İngiltere'nin 1833'te egemenlik ilan ettiği 12 bin kilometrekarelik Falkland Adaları, Arjantin'in güneyinde Atlas Okyanusu'nda bulunuyor. İngiltere'nin denizaşırı toprağı olan adalar, savunma ve dışişlerinde İngiltere'ye bağlı.

Arjantin, İspanya'dan kazanılan bağımsızlık sonrasında "Malvinas" olarak adlandırdığı Falkland Adaları'nın dolaylı olarak kendilerine miras kaldığını savunuyor.

2 Nisan 1982'de tarihe "Falkland Savaşı" olarak geçen, 6 hafta süresince karşılıklı kayıpların verildiği savaştan İngilizler galip ayrılmıştı.

"İngiltere Büyükelçisi'ni sınır dışı edin"

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise mevcut İngiliz hükümetini hedef alarak İsrail'deki İngiltere Büyükelçisi Simon Walters'ın derhal sınır dışı edilmesini talep etti.

Smotrich, İngiltere'nin ekonomik ve toplumsal çöküşten kurtulmak için İsrail'e saldırdığını iddia etti.

"İngiliz büyükelçisini (Simon Walters) bu akşam derhal sınır dışı edin." yazan Smotrich, Londra yönetiminin Yahudilere ve İsrail'e saldırarak ekonomik ve toplumsal çöküşten kurtulmaya çalıştığını iddia etti.

Smotrich, "İngiliz mandası sona ermiştir." ifadesini kullandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da şiddet tırmanıyor

Yaptırım kararı, Batı Şeria'da Filistinli sivillere ve çocuklara yönelik işgalci şiddetinin tırmandığı bir döneme denk geldi.

el-Mugayyir köyünde erkek okulunun çevresi işgalci odakları tarafından kuşatılırken, bu yıl aralarında üç öğrencinin de bulunduğu altı Filistinli hayatını kaybetti.

Okul yönetimi, öğrencileri korumak amacıyla yerleşke etrafına dikenli teller çekerek güvenlik önlemlerini artırdı.

Birleşmiş Milletler verileri, 2025 başından 2026 temmuz ayı sonuna kadar Batı Şeria'da İsrail güçleri veya işgalciler tarafından 316 Filistinlinin öldürüldüğünü, 5 bin 600'den fazla kişinin yaralandığını ortaya koydu.

BM Soruşturma Komisyonu, işgalci saldırılarının Filistinlileri topraklarından sürmek amacıyla çocukları kasten hedef alan bir stratejiye dönüştüğünü rapor etti.

İsrailliler, İsrail'e dönmeyi reddediyor

İsrail Meclisi resmi internet sitesine göre, Meclis'teki Göç, Uyum ve Diaspora İşleri Komisyonu İsrail'den göç olgusunun görüşüldüğü bir oturum düzenledi.

Oturumda, Meclis'e bağlı Araştırma ve Bilgi Merkezi'nin verilerine yer verildi.

Buna göre, 2009 yılında yurt dışında yaşayan 10 bin 903 kişi ülkeye geri döndü. Bu sayı, 2025'te yüzde 58'lik azalmayla 4 bin 483'e düştü.

2005'ten 2024'e kadarki süreçte İsrail'e geri dönenlerin toplam sayısı ise yaklaşık 141 bine ulaştı ve bu da yıllık ortalama yaklaşık 7 bin kişiye denk geliyor.

Komisyon, yaklaşık 1 milyon İsraillinin de yurt dışında yaşadığı tahmininde bulundu.