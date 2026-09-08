Japonya'da aşırı turizm alarmı: Kiralık evlere kısıtlama geliyor

Dünyanın en yoğun tren istasyonuna ve hareketli gece hayatına ev sahipliği yapan Shinjuku bölgesi, yerel bir düzenlemeyle yerleşim alanlarında, okulların ve kültürel mirasların yakınında kısa süreli konaklamaları durdurmaya hazırlanıyor.

Japonya genelinde bu alanda en çok kayda sahip olan ilçedeki yaklaşık iki bin kiralık konutun uygulamadan etkileneceği belirtiliyor.

Kararın şubat ayında resmiyet kazanması ve yerleşim yerlerindeki yıllık kiralama sınırının da 180 günden 120 güne düşürülmesi hedefleniyor.

Artan şikayetler yönetimi harekete geçirdi

Bölge sakinlerinden bir yıl içinde binden fazla resmi şikayet gelmesi yerel yönetimi doğrudan yasal adım atmaya yöneltti.

Mahalle sakinleri özellikle çöplerin gelişigüzel bırakılmasından, gece saatlerindeki yüksek gürültüden, sigara yasaklarının çiğnenmesinden ve özel mülke izinsiz girişlerden rahatsızlık duyuyor.

Yetkililer, tek tek işletmelere ceza kesmenin ya da izinlerini askıya almanın sorunu çözmediğini, kalıcı bir mevzuat değişikliğinin zorunlu hale geldiğini vurguluyor.

Aşırı turizme karşı ülke genelinde önlemler

Ekonomik getirisinin yanı sıra son yıllarda yaşanan rekor ziyaretçi artışı, Japonya'nın tarihi ve turistik merkezlerinde yerel halk ile turistler arasındaki gerilimi tırmandırıyor.

Benzer tedbirleri daha önce devreye alan Kyoto'da yerleşim yerlerinde kiralama süresi yılda sadece 60 günle sınırlandırılmıştı.

Ülke genelinde tarihi dokuyu ve yaşam alanlarını korumak amacıyla Fuji Dağı'na ziyaretçi kotası getirilmesi ya da bazı geleneksel festivallerin iptal edilmesi gibi bir dizi kısıtlama art arda yürürlüğe giriyor.