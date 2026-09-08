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Eğitim
AA 08.09.2026 11:07

TENMAK burs programına başvuru süresi uzatıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun (TENMAK) Yurt İçi Lisans ve Başarı Burs Programı 2026 başvusu süresi 21 Eylül'e kadar uzatıldı.

TENMAK burs programına başvuru süresi uzatıldı

 

TENMAK'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, başvuru süresinin bazı üniversitelerin Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kayıt işlemleri nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Payşımda, başvuruların "https://burs.tenmak.gov.tr" adresi üzerinden yapılacağı belirtilerek, "TENMAK Yurt İçi Lisans Başarı Bursu Programı 2026 yılı çağrısı, bazı üniversitelerimizdeki 2025 YKS girişli adayların kayıt işlemleri nedeniyle 21 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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