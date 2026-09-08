Bakan Tekin: PISA 2025'te üç alanda puanını artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından Slovakya'da düzenlenen "PISA 2025 Bölgesel Toplantısı"nda konuştu.

91 ülkenin katılımıyla yapılan PISA 2025 sonuçlarını değerlendiren Bakan Tekin, PISA 2025'te fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik alanlarının üçünde de puanını artıran tek OECD üyesi ülkenin Türkiye olduğunu belirtti:

"Biz özellikle 2015 sonrasında ülkemizi son yirmi yılda hem matematik hem fen bilimlerinde performansını istikrarla arttırabilen az sayıdaki ülkelerden birisi olarak OECD raporlarında ifade edilen noktaya getirmiş olduk. 2003 yılından itibaren katılmaya başladığımız PISA döngülerinde de özellikle 2018 ve 2022 döngüleriyle güçlenmiştik. 2025 döngüsüyle de çok daha iyi bir noktaya geldik. Türkiye bu döngüde yani 2025 döngüsünde ilk defa fen bilimleri ve okuma becerilerinde OECD ortalamalarının üzerine çıkmış oldu. Matematikte daha keza bu ortalamaları yakalamış durumdayız. Küresel ölçekte belirgin gerilemelerin yaşandığı bu 2022-2025 döneminde her üç alanda da performansını anlamlı biçimde yükselten tek OECD ülkesi Türkiye oldu. Bu yükselişi asıl kıymetli kılan taraf ise onun yalnızca bir ortalamanın artışından ibaret kalmamasıdır. Türkiye aynı dönemde hem en başarılı öğrencilerinin oranını artıran hem de asgari düzeyin altındaki öğrencilerinin oranını aynı şekilde azaltan iki OECD ülkesinden bir tanesi oldu. Yani hem zirvedeki öğrencilerimizi daha yukarıya taşıma çabası içerisinde olduk hem de en geride kalan çocuklarımızın ellerinden tutup onların yukarıya doğru taşınmasına yardımcı olduk."

Ayrıntılar geliyor...