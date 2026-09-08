Az Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.09.2026 09:35

Dışişleri'nden Mladic için cenaze töreni düzenlenmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için askeri tören düzenlenmesine tepki gösterdi.

Dışişleri'nden Mladic için cenaze töreni düzenlenmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Barış ve uzlaşı yönünde sürdürülen çabalara zarar veriyor"

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğine işaret eden Keçeli, bunun bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı.

Keçeli, Balkanlar'ın ihtiyacının, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi olduğunu belirterek, başta Srebrenitsa Soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Srebrenitsa Soykırım
Sıradaki Haber
Bazı atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:35
122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli gözaltında
10:37
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
10:27
Gazze'de ampute edilen çocuklardan Adidas'a tepki: Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?
10:08
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
10:07
Japonya'da aşırı turizm alarmı: Kiralık evlere kısıtlama geliyor
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ