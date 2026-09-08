Dışişleri'nden Mladic için cenaze töreni düzenlenmesine tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından "Bosna Kasabı" lakaplı Ratko Mladic için cenaze töreni düzenlenmesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Paylaşımda Keçeli, "Soykırım, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçlarından ötürü uluslararası mahkemelerce kesin hükümle mahkum edilmiş olan Ratko Mladic'in cenaze töreninin, işlenen ağır suçların ve yaşanan insani acıların inkarı anlamına gelecek şekilde istismar edilmesi kabul edilemez." ifadesini kullandı.

"Barış ve uzlaşı yönünde sürdürülen çabalara zarar veriyor"

Söz konusu mahkeme kararlarının reddedilmesi veya hüküm giymiş faillerin kahramanlaştırılmaya çalışılmasının, mağdurların ve yakınlarının acılarını derinleştirdiğine işaret eden Keçeli, bunun bölgede barış ve uzlaşı yönünde yıllardır kararlılıkla sürdürülen çabalara zarar verdiğini vurguladı.

Keçeli, Balkanlar'ın ihtiyacının, geçmişten gerekli derslerin çıkarılarak huzurlu, müreffeh ve ortak bir geleceğin birlikte inşa edilmesi olduğunu belirterek, başta Srebrenitsa Soykırımı kurbanları olmak üzere Bosna Savaşı sırasında hayatını kaybeden tüm masum insanları saygıyla andığını ve yakınlarının acılarını paylaştığını kaydetti.