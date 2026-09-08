  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.09.2026 10:46

Emine Erdoğan: Bugün kalem tutan her el verilen emeğin en güzel karşılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü ile ilgili mesajında "Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır" ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan: Bugün kalem tutan her el verilen emeğin en güzel karşılığı

Emine Erdoğan, Dünya Okuma Yazma Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"“Haydi Kızlar Okula” çağrısıyla nice kız çocuğumuz okuluna kavuştu. “Ana Kız Okuldayız” kampanyası, öğrenmenin yaşı olmadığını gösterdi. “Okuryazarlık Seferberliği” binlerce vatandaşımızı harflerle buluşturdu. “Nerede Kalmıştık” projesi ise yarım kalan öğrenim yolculuklarına devam etme imkânı sundu.

Ne mutlu ki hiçbir hayal imkânsızlıklar yüzünden yarım kalmasın diye attığımız bu adımlar, yıllar içinde sayısız hayatı değiştirdi.

Bugün kalem tutan her el, okula dönen her kızımız ve öğrendiği ilk kelimenin sevincini yaşayan her insanımız, verilen emeğin en güzel karşılığıdır.

Her birini gönülden tebrik ediyor, öğrenmenin gücünün ve bilginin bereketinin nice yüreğe ilham olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan
Sıradaki Haber
Çelik Kubbe Mavi Vatan’a taşınıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:33
PISA 2025 sonuçları açıklandı: Türkiye puanını en fazla artıran ülke oldu
12:28
Gönüllülük çalışmaları "İyilik Var" ile dijital ortama taşınacak
12:17
New Mexico Valisi'nden, Trump'ın eyaletin adını "New America" olarak paylaşmasına tepki
12:13
Bakan Tekin: PISA 2025'te üç alanda puanını artıran tek OECD üyesi ülke Türkiye
11:59
Tekirdağ'da denize girmek yasaklandı
12:07
Fransa'da aşırı sağcı milletvekilinin başörtüsünü tahkir eden paylaşımına suç duyurusu
130 bin minik kaplumbağa denizle buluştu
130 bin minik kaplumbağa denizle buluştu
FOTO FOKUS
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ