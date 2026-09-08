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Türkiye
AA 08.09.2026 09:40

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini bazı sistemler üzerinden ülkede faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 43 zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 43 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, yasa dışı bahis suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, kentin farklı ilçelerinde faaliyet gösteren zanlıların, komisyon karşılığında temin ettikleri yasa dışı bahis sitelerini "turbo" ve "jet panel" adlı sistemler üzerinden ülkede faaliyete geçirerek haksız kazanç elde ettiklerini tespit etti.

Teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin 24 saat esasına göre vardiyalı çalışarak farklı yasa dışı bahis sitelerinin entegre edildiği paneller üzerinden, oyunculardan gelen paraları dış finans evlerinde üçüncü kişilere ait hesaplara aktarıp izini kaybettirmeye çalıştıkları ortaya çıkarıldı.

Şüphelilerin banka hesaplarına yönelik yapılan analizlerde ise 2025-2026 yılları arasında toplam 2 milyar 252 milyon 423 bin 453 liralık işlem hacminin bulunduğu belirlendi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, tespit edilen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 43 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

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