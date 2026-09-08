5 ilde yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyon: 16 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri, İstanbul, Antalya, Konya ve Kırıkkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyal ile uyuşturucu ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.