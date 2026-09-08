Az Bulutlu 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.09.2026 09:25

İstanbul'da 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da 9 DEAŞ şüphelisi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmaların ardından çatışma bölgeleriyle bağlantılı olduğu ve MASAK tarafından gönderilen hesap hareketlerinde terör örgütü DEAŞ ile diğer dini motifli terör örgütleri kapsamında adli işlem gören çok sayıda kişiyle para transferi ilişkisi bulunan şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

ETİKETLER
İstanbul DEAŞ
Sıradaki Haber
Elazığ'da ev yangını: Karı koca hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:42
DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
10:35
122 milyon liralık şirket vurgununda 19 şüpheli gözaltında
10:37
Ağustosta en fazla aylık reel getiri külçe altında oldu
10:27
Gazze'de ampute edilen çocuklardan Adidas'a tepki: Biz sizin insanlığınızın neresindeyiz?
10:08
GSB yurt başvuru sonuçları açıklandı
10:07
Japonya'da aşırı turizm alarmı: Kiralık evlere kısıtlama geliyor
Okullarda uyum haftası başladı
Okullarda uyum haftası başladı
FOTO FOKUS
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
İstanbul'da taksiciden yolcularına dayak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ