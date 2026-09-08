Instagram'da yeni dolandırıcılık yöntemi: Sahte telif şikayetleri

Dolandırıcılar, Meta'nın sahibi olduğu platforma asılsız telif hakkı bildirimleri göndererek hesapların askıya alınmasını sağlıyor, ardından şikayetleri geri çekmek için kullanıcılardan para istiyor.

BBC'nin haberine göre, 1,5 milyondan fazla takipçisi bulunan bir Instagram kullanıcısı, 2026'da onlarca sahte telif hakkı şikayetiyle karşılaştı.

Tarihi fotoğraflar paylaşan kulklanıcı, içeriklerinin kamu malı olduğunu veya hak sahiplerinden gerekli izinleri aldığını belirtiyor. Buna rağmen aynı e-posta adresinden gönderilen çok sayıda telif şikayeti nedeniyle bazı paylaşımları kaldırıldı ve hesabı geçici olarak kapatıldı.

Şikayetleri yapan kişiler daha sonra, Telegram üzerinden iletişime geçmesini istedi ve iddiaları geri çekmek karşılığında para talep etti.

Kullanıcı hesabını daha hızlı geri alabilmek için bir şantajcıya kripto para olarak 50 dolar ödedi. Ancak ödeme yaptıktan kısa süre sonra yeni telif şikayetleriyle karşılaştı.

Meta'nın sistemi eleştiriliyor

İçerik üreticileri, Meta'nın sahte telif şikayetlerini tespit etmekte yetersiz kaldığını ve itiraz süreçlerinin uzun sürdüğünü savunuyor.

Bazı kullanıcılar, platformun destek ekibine hızlı erişebilmek için ücretli doğrulama hizmetine ihtiyaç duyduklarını belirtiyor. Yaşanan sorunların bazı içerik üreticilerinin gelir kaybetmesine ve marka anlaşmalarını kaçırmasına yol açtığı ifade ediliyor.

Meta ise sistemlerinin bu tür kötüye kullanımları önlemek üzere tasarlandığını belirterek, BBC'nin ulaştırdığı örneklerin ardından bazı hesaplara ek koruma önlemleri uyguladığını açıkladı.

Yapay zeka dolandırıcılığı daha inandırıcı hale getiriyor

Uzmanlara göre sahte telif şikayetleri yeni bir yöntem değil. Benzer dolandırıcılıklar geçmişte internet siteleri ve YouTube kullanıcıları üzerinden de gerçekleştirildi.

Sussex Üniversitesi'nden dijital telif hakkı uzmanı Andres Guadamuz, yapay zekanın bu yöntemin daha geniş ölçekte uygulanmasını kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Guadamuz, milyarlarca kullanıcısı bulunan sosyal medya platformlarının gerçek telif hakkı ihlalleri ile sahte şikayetleri birbirinden ayırmasının giderek zorlaştığını belirtti.