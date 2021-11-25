İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buruncuk ve Turan mahallelerinde ikamet eden M.E. ve A.B'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.

Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, 3 kilo 200 gram esrar, 187 kök Hint keneviri, 20 gram metamfetamin, bir miktar uyarıcı hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.