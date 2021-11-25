Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Bayındır ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Buruncuk ve Turan mahallelerinde ikamet eden M.E. ve A.B'nin evlerinde uyuşturucu bulundurduğu bilgisi üzerine baskın düzenledi.
Dedektör köpeklerin de katıldığı aramalarda, 3 kilo 200 gram esrar, 187 kök Hint keneviri, 20 gram metamfetamin, bir miktar uyarıcı hap ile hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.E. ve A.B'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: İzmir Uyuşturucu
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