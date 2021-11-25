Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de kestanenin hasadına başlandı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, bir üretici tarafından alternatif ürün olarak ekilen kestanenin hasadı yapıldı.
Mersin'in Sarıkaya Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nihat Teke'nin 8 yıl önce ektiği kestane ağaçlarından ilk hasat yapıldı.
Teke, 2 dönümlük bahçesine deneme amaçlı 60 kestane ağacı diktiğini söyledi.
Kuraklığa dayanıklı olan kestaneden bu yıl ilk hasadını yaptığını ifade eden Teke, kestanenin kilosunu 40 liradan sattığını kaydetti.
Etiketler: Mersin
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