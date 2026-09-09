OGM 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından Antalya'nın Aksu ve Kumluca, Mersin'in Bozyazı ve Adana'nın Kozan ilçelerindeki yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yapıldı.

Yangınların enerjisinin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya'nın Aksu ve Kumluca ile Mersin'in Bozyazı ilçelerinde orman dışı alanlarda başlayan yangınların enerjisini düşürdük. Yangınları tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız sürüyor. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden yangına ise aralıksız müdahale ediyoruz. Ekiplerimiz, yangını bir an evvel kontrol altına almak için tüm imkanlarıyla mücadele ediyor. Ağacıyla, kurduyla, kuşuyla, içinde barındırdığı sayısız canla 'yeşil vatan' hepimizin ortak emaneti. Unutmayalım, bir kıvılcım yalnızca ağaçları değil, binlerce canın yuvasını da yok edebilir. Lütfen dikkatli olalım, orman yangınlarına sebep olmayalım."

Kozan'da çıkan orman yangını İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine de sıçradı

Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangını, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı.

Yangın nedeniyle ilçelerdeki bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalara devam ediyor.

Yangın

Doğanalanı Mahallesi kırsalında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını, daha sonra çevre mahallelere de yayılmıştı.

Bölgeye 3 uçak, 9 helikopter, 2 İHA, 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA), 55 arazöz, 14 su tankeri, 4 ilk müdahale aracı, 7 iş makinesi, 2 itfaiye aracı başta olmak üzere 112 araç ve 476 personel sevk edilmişti.

Valilik, Enizçakırı Mahallesi'nde tedbir amaçlı 40 evin tahliye edildiği açıklamıştı.