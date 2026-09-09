Duran: 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz

Aralarında İngiltere, Fransa ve Kanada'nın da bulunduğu 12 ülke, Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimlerinden gelen ürünlerin ticaretine yasaklama getireceklerini duyurdu.

Ortak bildiride yerleşimlerin genişletilmesine derhal son verilmesi istendi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 12 ülkenin işgalci İsrail'e karşı aldığı karara ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

12 ülkenin aldığı karardan memnuniyet duyulduğunu vurgulayan Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada öncülüğünde 12 ülkenin, Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz. Bu karar, işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır.

Uluslararası toplumun bu yöndeki iradesini güçlendirmesi ve İsrail’in hukuksuz politikalarına karşı somut adımları artırması gerekmektedir. Gazze’de devam eden yıkım ve insani dram karşısında da aynı kararlılığın gösterilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, bölgede adalet ve barışın tesisi için gereken her türlü çabayı ortaya koymaya devam edecektir."