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Gündem
AA 08.09.2026 20:54

İletişim Başkanı Duran'dan 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına katılan millilere teşekkür

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Dezenformasyona Dur De" kampanyasına destek veren A Milli Kadın Voleybol Takımı'na teşekkür etti.

İletişim Başkanı Duran'dan 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına katılan millilere teşekkür

Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Şampiyonu olarak Türk bayrağını dalgalandıran ve büyük bir gurur yaşatan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın, bu kez hakikat mücadelesi için sahada olduğunu belirtti.

Voleybolcuların, "Dezenformasyona Dur De" kampanyasına destek olarak, dijital medya platformlarında hızla yayılan yalan haberlere, algı operasyonlarına ve bilgi kirliliğine karşı farkındalık oluşturduğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Milli formayı taşırken gösterdikleri başarılarla hepimizin göğsünü kabartan sporcularımız dijital dünyada da doğru bilginin, sağduyunun ve hakikatin mücadelesine destek veriyor. Şampiyonlarımıza hakikat mücadelemize verdikleri bu kıymetli destek için teşekkür ediyor, tüm vatandaşlarımızı bu mücadelede tek yürek olmaya davet ediyorum. Filede destan yazan şampiyonlarımızın çağrısına kulak verelim, 'Gördüğüne değil, doğruladığına inan, doğrulanmamış bilgiye geçit verme.'"

Duran'ın paylaşımında, milli voleybolcuların "her bilgiyi servis etme", "doğrulamadan paslama", "yalanı değil, gerçeği smaçla", "algıya, manipülasyona geçit verme", "dur, düşün, sorgula", "gerçeğin gücüne inan", "dezenformasyona 'dur' de" sözleriyle çağrıda bulunduğu anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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İletişim Başkanlığı Burhanettin Duran A Milli Kadın Voleybol Takımı
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