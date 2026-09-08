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Gündem
AA, DHA 08.09.2026 20:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Trendyol 2026 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Akdeniz Oyunları'nda şampiyon olan milli voleybolcularla bir araya geldi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, voleybolcularla yaptığı görüşmede, "Şartlar ne olursa olsun asla pes etmeyen bir milli karaktere sahip olduğumuzu kupayı ikinci kez kaldırarak yeniden gösterdiniz. Tribünleri coşkuyla dolduran taraftarlarımızla muhteşem bir atmosfer oluşturarak sizlere çok güçlü destek verdik. Ekranları başında sizleri izleyen milyonlarca vatandaşımız, filenin sultanları için tek yürek oldu. Sizlerle beraber malzemeci arkadaşlarımızdan sağlık ekiplerimize, teknik heyetimizden yöneticilerimize, bu zaferde emeği bulunan herkese takdir ve tebriklerimi iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti

"Sporcularımızın yanında olduk"

Hükümet olarak göreve geldikleri ilk günden beri sporun her branşına güçlü destek verdiklerini söyleyen Erdoğan, "Stadyumlardan sponsorlara kadar ihtiyaç duydukları tüm alanlarda maddi, manevi ve bütünüyle sporcularımızın, kulüplerimizin yanında olduk. Bir dönem kısıtlı imkanlarla, derme çatma spor salonlarında antrenman yapmak zorunda kalan takımlarımız, artık dünyada parmakla gösterilen modern tesislerde maçlara hazırlanıyor, kendilerini geliştiriyor. Voleybol başta olmak üzere spor yaptığımız bu devasa yatırımların karşılığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. İnşallah çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları'nı kabul etti

"Önümüzde 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var"

2026 yılının hem Milli Takım, hem de kulüpler düzeyinde voleybolda Türkiye’nin başarıdan başarıya koştuğu bir sene olduğunu dile getiren Erdoğan, "Şimdi artık önümüzde, katılmayı garantilediğimiz 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları var. Orada da şampiyonluğa uzanacağımızdan hiçbir şüphem yok. İnanıyoruz, kendimize güveniyoruz, Allah’ın izniyle başaracağız. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin, ayaklarınıza taş değdirmesin" diye konuştu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı Filenin Sultanları Recep Tayyip Erdoğan
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