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TRT Haber 08.09.2026 19:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde güven mektubu takdim törenleri vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti
[Fotograf: AA]

5 ülkenin Ankara büyükelçileri, yeni görevlerine başlamadan önce Beştepe’deydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Güven Mektubu Takdim Törenlerinde Tayland, İsveç, Azerbaycan, İngiltere ve Kanada büyükelçilerini kabul etti.

Büyükelçiler, önce güven mektuplarını sundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sonrasında ailelerini ve elçilik görevlilerini tanıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçilerin güven mektuplarını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenlerin ardından büyükelçiler ve beraberindekiler ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Böylece büyükelçiler, Türkiye'deki görevlerine resmen başladı. 

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