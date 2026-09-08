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Gündem
AA 08.09.2026 19:20

Türkiye'den 12 ülkenin işgalci İsrail'e yönelik ortak yaptırım kararına destek

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada’nın öncülüğünde on iki ülke tarafından Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye'den 12 ülkenin işgalci İsrail'e yönelik ortak yaptırım kararına destek

Bakanlık, İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde on iki ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti yasaklamaya yönelik adımları hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada'nın öncülüğünde on iki ülke tarafından Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşimlerle ticareti ve iş ilişkilerini yasaklamaya yönelik atılan adımları memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya yönelik çabalarının her geçen gün daha da yoğunlaştığının altı çizilen açıklamada, yasa dışı yerleşimlerin, sistematik bir işgal politikasına dönüşerek Filistin Devleti'nin varlığını tehdit eder noktaya ulaştığı, "yerleşimci terörü"nün etnik temizlik boyutuna vardığı vurgulandı.

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Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail-Filistin meselesinin barışçıl yollarla çözümünün sağlanması ve bölgede adil ve kalıcı barışın tesis edilmesi için İsrail’in işgal faaliyetlerine karşı gerekli tepkinin gösterilmesi başlıca koşul haline gelmiştir. Bu çerçevede, uluslararası toplumun tüm sorumluluk sahibi mensuplarının benzer kararlar almasını bekliyoruz. Türkiye, 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi için çaba göstermeye devam edecektir."

İngiltere, Fransa, İspanya ve Kanada dahil 12 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını bugün duyurmuştu.

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