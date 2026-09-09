Açık 14.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2026 00:25

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. dönemi açıldı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. dönemi Khalilur Rahman’ın başkanlığında açıldı. Her yıl dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 81’incisi 22 Eylül'de başlayacak. BM 81. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 81. dönemi açıldı

Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman’ın 2 Haziran’da başkanlığa seçilmesi ve bu sabah yemin ederek göreve başlamasının ardından Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulunun ilk oturumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında konuşan Rahman, sorumluluklarını en iyi şekilde, adalet, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yerine getireceği vaadinde bulundu.

Rahman, BM’nin önünde ciddi zorluklar bulunduğuna işaret ederek, "BM, bizden beklenenleri çoğu zaman karşılayamadı. Çatışmalar büyük insan acılarına yol açmaya devam ediyor. Kalkınma kazanımları zayıf ve kırılgan kalıyor. İklim etkileri yoğunlaşıyor. Bu zorlukların tümü, çok taraflılığa olan güveni büyük bir baskı altına soktu." diye konuştu.

Genişleyen güven açığının, uluslararası kurumlara ve kolektif eyleme olan güveni sınadığını belirten Rahman, "Bu açığı, diyalog, yenilenmiş işbirliği ve sonuç odaklı çalışma yoluyla kapatmalıyız. Gerçekten de güven, ulaştığımız her anlayışın, imzaladığımız her anlaşmanın ve kabul ettiğimiz her kararın ardındaki sessiz güçtür." ifadelerini kullandı.

BM 81. Genel Kurulu 22 Eylül'de başlayacak

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

ETİKETLER
ABD Birleşmiş Milletler Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
THY'den İngiltere seferleri için yolcularına uyarı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:49
Duran: 12 ülkenin İsrail'e karşı aldığı karardan memnuniyet duyuyoruz
00:12
THY'den İngiltere seferleri için yolcularına uyarı
01:28
OGM 3 ildeki orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı
23:39
İstanbul'da 3 ilçede iki gün denize girmek yasaklandı
23:32
THY ocak-ağustos döneminde 64 milyon yolcu taşıdı
22:59
Türkiye'den Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ