Açık 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.09.2026 22:54

Türkiye'den Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarına kınama

Türkiye, "Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde" kınadı.

Türkiye'den Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan saldırılarına kınama

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Husilerin Suudi Arabistan’ı hedef alan, sivillerin can ve mal güvenliğini hiçe sayan ve bölgedeki gerilimi tırmandıran saldırılarını en güçlü şekilde kınıyoruz. Suudi Arabistan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu saldırıların, aynı zamanda Yemen’deki ihtilafın kalıcı bir siyasi çözümle sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara da zarar verdiği belirtilen açıklamada, Husilere saldırgan eylemlerine bir an önce son vermeleri çağrısında bulunuldu.

ETİKETLER
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
İletişim Başkanı Duran'dan 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına katılan millilere teşekkür
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:39
İstanbul'da 3 ilçede iki gün denize girmek yasaklandı
23:32
THY ocak-ağustos döneminde 64 milyon yolcu taşıdı
22:04
İstanbul'da metruk binada başlayan yangın apartmana sıçradı
21:37
Zonguldak'ta yarın denize girmek yasaklandı
21:36
TEKNOFEST Güneydoğu için ziyaretçi kayıtları başladı
20:56
İletişim Başkanı Duran'dan 'Dezenformasyona Dur De' kampanyasına katılan millilere teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
FOTO FOKUS
Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
Kastamonu'da otomobille çarpışan traktör ikiye ayrıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ