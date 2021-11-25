Olay, Burdur Merkez Şeker İşçi Evleri Caddesi üzerinde meydana geldi. 63 yaşındaki adam, kamyonetini yolun ortasına doğru park etti. Aracın içindeki şoförün hareketsiz olduğunu fark edenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

Aracın içinde hareketsiz duran Bekir Kaya’ya ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Kaya'nın öldüğünü tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, kamyonet ve şahıs üzerinde inceleme yaparken, direksiyon başında vefat eden Bekir Kaya'nın kalp krizi geçirmiş olma ihtimalinin olduğu belirtildi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine giden Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi sonrasında Belediye ekipleri direksiyon başında vefat eden Bekir Kaya'nın cenazesini Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırdı.