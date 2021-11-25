Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki lodos fırtına beklentisi nedeniyle Bozcaada-Geyikli ile Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den Gökçeada’ya 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada’dan Geyikli’ye 14.00, 18.00 ile Geyikli Bozcaada’ya saat 15.00 ve 19.00’da yapılacak seferler iptal edildi.

Diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği öğrenildi.