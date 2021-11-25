Haber Giriş: 25 Kasım 2021 Perşembe 16:26Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Bozcaada ve Gökçeada seferlerine "fırtına" engel oldu
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale’nin Bozcaada ile Gökçeada ilçesine yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., yarın Kuzey Ege'deki lodos fırtına beklentisi nedeniyle Bozcaada-Geyikli ile Gökçeada- Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre, Gökçeada’dan Kabatepe’ye 13.00, 17.00 ve 22.00, Kabatepe'den Gökçeada’ya 15.00 ve 19.00 seferleri ile Bozcaada’dan Geyikli’ye 14.00, 18.00 ile Geyikli Bozcaada’ya saat 15.00 ve 19.00’da yapılacak seferler iptal edildi.
Diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyredeceği öğrenildi.
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