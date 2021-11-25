Açıklama Elazığ Valiliğinden geldi. Kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, açık alanlarda düzenlenmesi uygun bulunanlar hariç tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Valilik açıklaması şöyle:

"İlimiz genelinde (polis ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) kapalı yerlerde pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile kamu düzeni ve sağlığını tehlikeye düşürmeyen, Valilik ve Kaymakamlıklarca açık alanlarda düzenlenmesi uygun görülenler hariç olmak üzere, ilimizdeki açık alanlarda yapılması planlanan her türlü açık hava toplantısı, yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, yüksek sesle yayın yapan araçlarla şehir içerisinde tur atılması ve toplu karşılama ve uğurlama vb. türdeki eylem ve etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı dağıtılmasının, pankart/afiş asılmasının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesinin (a) ve (c) bentleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. Maddelerine istinaden Elazığ İl sınırları içerisinde 28/11/2021 günü saat 00.01'den 12/12/2021 günü saat 23.59’a kadar (15) gün süre ile yasaklanmıştır."