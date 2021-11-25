Yüzakı Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, bir inşaatın önünde kavga ettikleri ileri sürülen 1'i kadın 2 kişiyi gören işçiler kavgayı müdahale ederek ayırmak istedi.

Bu sırada işçilere tepki gösteren O.T. tehditler savurarak bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra olay yerine tekrar gelen şahıs, yanında getirdiği tüfekle inşaat işçisi Y.G.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sağ bacak ve boyun bölgesine saçma isabet eden Y.G. yaralanırken olayın şüphelisi bölgeden kaçarak uzaklaştı.

[FotoğraF: İHA]

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ekipler olay yerinde inceleme yaptı, şüpheli kısa süre sonra olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.